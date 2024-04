RUMEUR sur Fortnite : un leak massif de toutes les saisons de 2024 semble se confirmer par l'arrivée de Billie Eilish dans Festival

En fin de semaine dernière, nous avons vu tourner sur la Toile un visuel pour le moins sensationnel, à savoir une roadmap complète des principaux ajouts prévus dans Fortnite pour le restant de l'année 2024. Avec une source comme 4chan, nous ne pouvions qu'être sceptique, mais ça n'a pas empêché les principaux leakers et dataminers de la communauté de partager le visuel et d'en faire de suite une tonne sur le sujet. Puisqu'il s'agit d'une feuille de route indiquant les mois de sortie de chaque contenu et à quelle expérience chacun se destine, le tout accompagné de visuels, nous avons donc préféré attendre jusqu'à ce début de semaine avant d'en parler, puisque la mise à jour 29.30 de ce mardi s'accompagne du lancement de la Saison 3 de Fortnite Festival et de nouveautés pour LEGO Fortnite. Et justement, nous avons appris hier soir que l'expérience musicale d'Harmonix met cette fois en vedette Billie Eilish, qui a alors posté le premier visuel de sa skin.

En plus de confirmer le fait qu'elle est la vedette de cette Saison 3, nous avons appris ce matin la date de fin de cette dernière, le 13 juin. Là encore, cela coïncide. Est-ce une très bonne déduction ou la preuve irréfutable que toute l'année 2024 de Fortnite a bel et bien fuité ? Il faudra évidemment patienter quelques semaines supplémentaires pour en avoir la certitude, mais cela vaut le coup de se pencher sur cette roadmap, tout en prenant des pincettes.

Notez par ailleurs que le visuel pour le Chapitre 5 - Saison 4 du Battle Royale reprend une couverture de comics, celle du numéro 700 de Fantastic Four paru l'an dernier, sur lequel trône Doctor Doom. Fait amusant, un comics de Secret Wars montrant Fatalis apparaissait dans le premier teaser de Deadpool & Wolverine en février. Les grosses collaborations étant souvent liées à l'actualité, nous ne serions pas étonnés qu'il puisse y avoir un rapport avec le MCU. Victor Von Doom a d'ailleurs déjà eu droit à sa skin à l'époque de la Saison 4 Le Nœud du Conflit (Nexus War) du Chapitre 2, les références à ce dernier étant multiples depuis le début du Chapitre 5, notamment avec Midas.

Bref, pour en revenir à ce qui nous attend peut-être, voici ce qui peut être extrait de la roadmap :

LEGO Fortnite Star Wars - Mai et juin

LEGO Klombo - Juillet et août

Moulin à vent et jardinage ? - Septembre

Thématique Halloween - Octobre et novembre

Thématique hivernale - Décembre Battle Royale Évènement Star Wars - Mai (déjà officialisé)

Saison 3 : «post-apocalyptique», à la Mad Max - De mai à août

Support de Fall Guys / Collaboration - Mai / Juin (déjà officialisé)

Collaboration Metallica - Juin

Collaboration Pirates des Caraïbes - Juillet

Saison 4 : collaboration Marvel (Les Quatre Fantastiques) - D'août à octobre

Fortnitemares / Cauchemars 2024 - Octobre

Chapitre 2 OG (Ch2S1, Ch2S2 et Ch2S3) et évènement de fin de Chapitre - Novembre

Chapitre 6 - Décembre Fortnite Festival Saison 3 : Billie Eilish (confirmé)

Saison 4 : Metallica - De juin à août

Saison 5 : Karol G - D'août à octobre

Saison 6 : Snoop Dogg - D'octobre à décembre Rocket Racing Thématique volcanique, ruines dans la jungle - Juin à septembre

Thématique céleste, cité aérienne - Septembre à novembre

Nouvelle thématique - Décembre

Il y a de quoi être excité, notamment en ce qui concerne la mise en avant de Metallica, Snoop Dogg et la saison basée sur l'univers Marvel. Qu'en pensez-vous ?

