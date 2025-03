Fortnite OG se prépare à la chute du météore avec le lancement de sa Saison 3, un mode temporaire bien connu fait son retour

C'est avec un slogan bien connu des anciens joueurs qu'Epic Games a teasé la Saison 3 du Chapitre 1 de Fortnite OG ces derniers jours, Brace for Impact (Attention à l'impact en français). Oui, il s'agissait de celui de la Saison 4 à la suite de la chute du météore, puisque la troisième était baptisée Meteor Strike justement à en croire un sondage du développeur. Quoi qu'il en soit, la Saison 2 a donc pris fin ce matin et la rétrospective des évènements passés du Battle Royale se poursuit donc désormais avec l'ajout de Lucky Landing, le retour du mode temporaire en 50 vs 50 initialement introduit en décembre 2017 et la promesse que Tilted Towers va donc à nouveau se faire pulvériser par cette comète. Nous allons donc pouvoir (re)vivre en direct la chute de ses morceaux, qui avait eu lieu sur plusieurs jours au cours des parties. Du côté des skins du nouveau Passe OG, toujours par trois elles vont et nous avons directement accès à la Punk prodigieuse très légèrement inspirée par le Spationaute et le Voyageur noir de l'époque (hormis le casque, nous cherchons le rapport, même si l'apparence est sympa), R3X mécha qui est donc basée sur Rex (un Jones en costume de dinosaure sorti lors de la Saison 3 initiale) et Sire Corbeau qui est donc une énième déclinaison du personnage. Bien que nous aurions aimé des remix du Battle Pass original, il faut avouer qu'elles ont du style.

Fait étonnant, ce Chapitre 1 - Saison 3 va durer jusqu'au dimanche 8 juin 2025 à 7h30, soit 75 jours contre 53 pour la précédente. Pour quelle raison ? Évidemment, rien n'a été dit, mais selon les leakers, la Saison 3 du Chapitre 6 pourrait ne durer que 35 jours et se terminerait au même moment. Si nous pouvons comprendre la logique derrière, en termes de récompenses à obtenir, rien ne change dans le cas présent et le peu de changements sur la carte n'incitera sans doute pas les joueurs à y revenir après quelques semaines.

Enfin, du côté des quêtes, nous avons toujours droit à la même formule avec un Best of de la Saison 3 offrant toujours 20 000 EXP par objectif réalisé, qui disposera d'une Face B le mardi 22 avril à 15h00. Les quêtes d'étape avec cinq types d'objectifs rapportant chacun 10 000 EXP sont également de retour.

Vous trouverez tous les détails des nouveautés, notamment concernant les armes, ci-dessous :

Revivez l'ère des... attendez c'est quoi cette lueur dans le ciel ? Le Chapitre 1 - Saison 3 débarque dans Fortnite OG. Il marque le retour de Lucky Landing et d'une comète qui semble bien décidée à entrer en collision avec l'île. Le mode temporaire en 50c50 des bons vieux jours est aussi là, souhaitez la bienvenue au 50c50 OG. MODE TEMPORAIRE 50 C 50 OG Il revient ! Le tant attendu mode temporaire en 50c50 est enfin de retour en 50c50 OG.Deux équipes de 50 joueurs se font face dans cette bataille démesurée. Découvrez de nouvelles sensations, combattez, pillez et construisez aux côtés de 49 coéquipiers. Le mode 50c50 OG sera disponible jusqu'au 14 avril. Le saviez-vous ? Le mode temporaire en 50c50 a été le premier mode à être ajouté à Fortnite Battle Royale, en 2017. DES ÉVÈNEMENTS FAMILIERS

Le Chapitre 1 - Saison 3 marque le retour de Lucky Landing et d'une étrange comète ! LUCKY LANDING Cette petite ville à l'architecture reconnaissable regorge de butin. Les rues étroites de Lucky Landing sont parfaites pour les affrontements à courte distance, mais n'oubliez pas d'admirer le magnifique cerisier en fleurs sur votre chemin pour la victoire ! LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES ONT UN AIR DE DÉJÀ VU Plus tard dans la saison, une comète familière fera son apparition et se rapprochera au fur et à mesure de la saison. Saluez la gentille comète, ce rocher géant qui a lancé toute l'histoire de Fortnite Battle Royale ! LES NOUVEAUX BUTINS DE LA SAISON Au fur et à mesure de la saison, de l'équipement du Chapitre 1 - Saison 3 d'origine sera réintroduit : Missile guidé (disponible !) : tirez un missile que vous contrôlez à distance. C'est la première apparition de cette arme explosive dans le jeu depuis 2018 ;

: tirez un missile que vous contrôlez à distance. C'est la première apparition de cette arme explosive dans le jeu depuis 2018 ; Bourlingueur (disponible !) : libérez le pistolero qui sommeille en vous avec ce pistolet qui récompense la précision par une puissance dévastatrice !

: libérez le pistolero qui sommeille en vous avec ce pistolet qui récompense la précision par une puissance dévastatrice ! Fusil de chasse (disponible !) : le rêve de tout tireur ! Si vous êtes assez précis, vous pourrez même mettre K.-O. des adversaires avec tout plein de PV ;

: le rêve de tout tireur ! Si vous êtes assez précis, vous pourrez même mettre K.-O. des adversaires avec tout plein de PV ; Explosif télécommandé : l'accessoire parfait pour tous les amateurs d'explosions. Collez-en un sur un mur puis faites-le exploser quand bon vous semble !

: l'accessoire parfait pour tous les amateurs d'explosions. Collez-en un sur un mur puis faites-le exploser quand bon vous semble ! Fusil à pompe lourd : le meilleur fusil à pompe pour les affrontements à moyenne portée. Tirez le meilleur parti de son unique cartouche précise aux dégâts dévastateurs pour éliminer tout adversaire assez courageux pour s'approcher ;

: le meilleur fusil à pompe pour les affrontements à moyenne portée. Tirez le meilleur parti de son unique cartouche précise aux dégâts dévastateurs pour éliminer tout adversaire assez courageux pour s'approcher ; Fort de poche : prenez instantanément de la hauteur. Lancez-le pour faire immédiatement apparaître une forteresse en métal préfabriquée !

: prenez instantanément de la hauteur. Lancez-le pour faire immédiatement apparaître une forteresse en métal préfabriquée ! Mitrailleuse légère : détruisez les constructions de vos adversaires ou optez pour un tir de suppression ! Vous ne pourrez plus vous en passer ;

: détruisez les constructions de vos adversaires ou optez pour un tir de suppression ! Vous ne pourrez plus vous en passer ; Grenade collante : on dirait pas comme ça, mais c'est cette ventouse qui provoque des dégâts explosifs. Dès le premier jour, vous pourrez retrouver des lamas de ravitaillement et des distributeurs automatiques sur l'île ! En mode Zéro construction, vous pouvez dépenser vos matériaux dans des distributeurs automatiques. Et en parlant de Zéro construction, vous pouvez désormais placer des pièges sur le paysage ! Le Bourlingueur, le fusil à pompe lourd, le missile guidé et la mitrailleuse légère. Voici le butin de la Saison 2 qui sera disponible au début de la Saison 3 : Fusil d'assaut ;

Fusil d'assaut à rafale ;

Fusil d'assaut à lunette ;

Minigun ;

Pistolet ;

Revolver ;

Pistolet à silencieux ;

Pistolet-mitrailleur à silencieux ;

Pistolet-mitrailleur tactique ;

Fusil à pompe spécialisé ;

Fusil à pompe tactique ;

Fusil de sniper au coup par coup ;

Fusil de sniper semi-auto ;

Arbalète ;

Lance-grenades ;

Lance-roquettes ;

Bombe boogie-woogie ;

Buisson ;

Feu de camp ;

Grenade ;

Grenade répulsive ;

Grenade fumigène ;

Bunker de poche ;

Piège à dégâts ;

Tremplin (dans sa version non lançable) ;

Bandages ;

Kit de soins ;

Potion de bouclier ;

Mini potion de bouclier ;

Bleuvage ;

Gourde du brave.

PASSE OG DU CHAPITRE 1 - SAISON 3 Qui dit nouvelle saison OG, dit nouveau Passe OG avec ses 45 niveaux de récompenses inspirées par le Chapitre 1 - Saison 3 d'origine ! Déverrouillez des objets inspirés de Pro du riff, Corbeau et Rex. Toutes ces tenues étaient arrivées dans la boutique d'objets durant la saison 3 d'origine. Déverrouillez les récompenses gratuites et bonus du Passe OG en obtenant de l'EXP dans n'importe quelle expérience de Fortnite. Pour récupérer les récompenses bonus à mesure que vous gagnez de l'EXP, achetez le Passe pour seulement 1 000 V-Bucks ou obtenez-le via le Club de Fortnite ! Trois tenues sont comprises dans les récompenses payantes du Passe de combat : Punk prodigieuse : les règles sont faites pour être brisées.

: les règles sont faites pour être brisées. Vous pouvez récupérer Punk prodigieuse dès l'achat du Passe OG !



Cette tenue dispose d'un casque, vous pouvez choisir de le porter ou non, il rappelle ceux de Spationaute et Voyageur noir. Ce sont des tenues du Passe de combat du Chapitre 1 - Saison 3 d'origine.

R3X mécha : ses ennemis sont en voie d'extinction.

: ses ennemis sont en voie d'extinction. Sire Corbeau : un chevalier de mauvais augure. Le Passe OG dispose également d'accessoires de dos, de pioches et d'autres accessoires qui rappellent cette saison où nous avions tous les yeux rivés vers le ciel. Faites-vous entendre avec la pioche La rebelle, surplombez votre royaume sauvage avec le planeur Exploradrone et parez-vous de plumes avec l'accessoire de dos Cape à plumes. À mesure que vous gagnez de l'EXP, déverrouillez des styles alternatifs pour chaque tenue et pour de nombreux accessoires !

