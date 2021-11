Fortnite : Nick Fury s'invite à son tour sur l'île avec une skin payante

Et une de plus ! Alors que La Fin approche pour le Chapitre 2 de Fortnite avec un évènement prévu d'ici quelques jours, Epic Games et Marvel proposent depuis cette nuit une nouvelle skin dans la boutique. Après Dark Phoenix des X-Men, c'est ce bon vieux Nick Fury du S.H.I.E.L.D. qui fait son entrée sur l'île.

Pour ne pas changer, outre son apparence reprise des plus récents comics et du MCU, divers accessoires sont aussi en vente et un écran de chargement bien classe peut même être obtenu.

Maître de l'espionnage (sûrement pas un Leurre Mécanique Dupliqué), Nick Fury du S.H.I.E.L.D. s'infiltre sur l'île pour combattre la menace surnaturelle posée par le cube. Défendez l'île grâce au nouvel ensemble S.H.I.E.L.D. disponible dans la boutique d'objets ! Ce n'est pas la première fois que Nick Fury se mesure à des cubes surnaturels. En plus de sa tenue, vous pouvez obtenir les accessoires suivants : Accessoire de dos Sac à dos F.I.E.L.D. (vendu avec la tenue) : l'attirail parfait pour gérer le Front, l'Infiltration et l'Engagement derrière les Lignes Distantes.

Pioche Faux du Directeur : elle découpe les blindages comme si c'était du beurre.

Planeur de frappe infiltrée : il crache une flamme bleue et porte le logo du S.H.I.E.L.D. Les joueurs peuvent acheter la tenue (accessoire de dos inclus), la pioche et le planeur à l'unité, mais ils peuvent aussi les obtenir d'un coup dans l'ensemble Nick Fury. Ce pack contient également l'écran de chargement Quinjets en vol :

Pour ne pas changer, des V-Bucks sont disponibles sur Amazon si vous souhaitez vous faire plaisir avec ces éléments cosmétiques.

