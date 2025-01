Fortnite : le MonsterVerse s'invite sur Oninoshima, dans le Passe de combat et en boutique, permettant doublement d'incarner Godzilla !

Les nouveautés ont été nombreuses cette semaine dans Fortnite, avec d'un côté le lancement de la Saison 7 de Fortnite Festival mettant en avant Hatsune Miku et de l'autre l'arrivée du MonsterVerse sur Oninoshima, l'actuelle île du Battle Royale du Chapitre 6. Eh oui, en plus de la chanteuse Vocaloid, c'est donc un monstre du cinéma et de la pop culture japonaise qui a enfin fait ses débuts et il n'est pas venu seul ! Comme prévu, il est possible de débloquer sa skin baptisée Godzilla évolué, directement inspirée par son apparence dans Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, avec un style énergisé, une pioche utilisant l'un des cristaux de l'antagoniste Shimo ou encore un planeur Mothra totalement stylé. Si des objectifs ont été placés dans l'onglet des quêtes, dont l'interface a été revue avec la mise à jour 33.20, il y a toutefois de quoi être déçu.

Contrairement au Chapitre 5, par exemple avec Doctor Doom (Fatalis), il n'est pas question d'effectuer des actions spécifiques pour acquérir l'ensemble Titans de Monarch, il suffit de... gagner des niveaux de compte. Difficile de faire plus fade. Et le pire pour les joueurs n'ayant pas énormément de temps ou qui ont déjà atteint le niveau 200 cette saison et donc débloqué tout le reste, c'est qu'il est nécessaire d'en remporter 24 en plus depuis ce vendredi, deux pour chaque récompense, ce qui demande donc un total de 1 920 000 EXP. Bon point à relever, si vous ne possédez pas le Passe de combat, vous pouvez en acquérir certaines, mais il faudra grinder presque autant que les autres joueurs. À noter, les niveaux gagnés dans les activités créées dans l'UEFN ne comptaient pas suite à un bug, qui a apparemment été corrigé, sauf que des joueurs ont continué à rencontrer des soucis.

Récompenses gratuites Écran de chargement Godzilla (4 niveaux)

Accessoire de dos Exoépine dorsale de Godzilla (8 niveaux)

Emote Titanus Gojira chargé (16 niveaux)

Pioche Croc de cristal (22 niveaux) Récompenses du Passe de combat Emote Mini attaque de Godzilla (2 niveaux)

Emote Godzilla approche (6 niveaux)

Revêtement Rayon d'énergie évolué (10 niveaux)

Skin Godzilla évolué (12 niveaux)

Planeur Mothra (14 niveaux)

Exoépine dorsale énergisée (18 niveaux)

Emote Matrice de Godzilla (20 niveaux)

Skin Godzilla énergisé (24 niveaux)

Bon, compte tenu des autres missions proposées dans le cadre de la collaboration, c'est sans doute pour le mieux afin de ne pas frustrer les joueurs ne réussissant pas à devenir Godzilla ou l'affronter pendant une partie, mais tout de même. D'ailleurs, le taux d'apparition du portail a été augmenté, ce qui ne le rend pas commun pour autant. Mais si comme nous vous avez la chance d'être proche de l'un des sept lieux où il peut s'ouvrir et d'être le premier à le passer, vous pourrez alors devenir Godzilla durant quelques minutes. C'est jouissif, entre son cri, le faire d'aplatir tout ce qui nous entoure et évidemment d'atomiser le décor avec son rayon d'énergie. Et même après avoir été battu, notre avatar revient sur l'île. Si vous devez le combattre, n'hésitez pas à viser les parties roses de son dos ! Espérons que si Shingeki no Kyojin (L'Attaque des Titans) revienne à l'avenir, un tel traitement puisse être proposé, ce serait génial.

Autre élément pouvant survenir, cette fois en début de partie depuis le bus, Kong apparaît parfois depuis une faille, durant quelques instants. Lorsque c'est le cas, il semble qu'un portail de Godzilla s'ouvre forcément par la suite. Vous trouverez quelques détails supplémentaires officiels ci-dessous.

Attention ! Quelque chose de massif est en mouvement. Godzilla et Kong arrivent dans Fortnite Battle Royale à l'occasion de la mise à jour 33.20 ! Déverrouillez la tenue Godzilla évolué grâce aux quêtes du Passe de combat et semez le chaos sur l'île de Battle Royale en incarnant directement le terrible Godzilla ! ABATTEZ UN TITAN DANS BATTLE ROYALE À partir du 17 janvier, il existe une chance qu'un portail fasse son apparition sur l'île de Battle Royale. La première personne à le trouver et à le traverser sera transformée en Godzilla, un Titan aux proportions colossales ! En tant que Godzilla, vous pouvez révéler les joueurs proches en rugissant, les faire voler avec le piétinement puissant et dévaster les joueurs et les structures grâce au rayon d'énergie. Quand le portail apparaît dans une partie de Battle Royale, un seul joueur peut devenir Godzilla. La mission des autres joueurs est de l'éliminer ! Visez les points faibles de Godzilla pour lui infliger des dégâts supplémentaires et lui arracher des fragments, que vous pouvez consommer pour regagner 40 PV et recevoir 3 charges de ruée. Mettez la main sur le railgun réintroduit afin de consolider votre puissance de feu et utilisez la bulle protectrice pour vous mettre à couvert ! Le joueur qui inflige le plus de dégâts à Godzilla reçoit le médaillon de Godzilla, qui lui donne la possibilité de faire des ruées (avec trois charges maximum) et lui remet un quadrilanceur à rafale exotique. DÉVERROUILLEZ LA TENUE GODZILLA ÉVOLUÉ À vous de vaincre ensemble ou de mourir seul. À partir du 17 janvier, les possesseurs du Passe de combat 鬼 Chasseurs de démons peuvent déverrouiller la tenue Godzilla évolué en accomplissant les quêtes du Passe de combat dans n'importe quelle expérience ! Cette tenue se met à briller après votre première élimination et s'illumine de plus en plus à chaque nouvel adversaire éliminé. Accomplir les quêtes permet également de déverrouiller des objets assortis, dont l'accessoire de dos Exoépine dorsale de Godzilla, la pioche Croc de cristal, le planeur Mothra et l'emote Mini attaque de Godzilla ! Une fois toutes les quêtes accomplies, vous déverrouillez le style Godzilla énergisé de Godzilla évolué ! Ces quêtes du Passe de combat seront disponibles jusqu'à la fin de Fortnite Battle Royale Chapitre 6 - Saison 1 : 鬼 Chasseurs de démons, le 21 février 2025 à 8h00 (CET) !

Enfin, la boutique a notamment accueilli deux autres skins de cet univers, à savoir ce même Kong portant le Gant B.E.A.S.T. et Mechagodzilla du précédent long-métrage Godzilla vs. Kong.

Pack MechaGodzilla et Kong (2 800 V-Bucks au lieu de 6 300 V-Bucks), disponible jusqu'au 25 janvier à 00h59, incluant : Kong (1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Dossière B.E.A.S.T. ;

(1 500 V-Bucks) - Version Fortnite, accessoire de dos Dossière B.E.A.S.T. ; Mechagodzilla (1 800 V-Bucks) - Version Fortnite (réactive), accessoire de dos Exoréacteurs à protons ;

(1 800 V-Bucks) - Version Fortnite (réactive), accessoire de dos Exoréacteurs à protons ; Pioche Hache de combat de Kong (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Emote Gant B.E.A.S.T. (400 V-Bucks) ;

(400 V-Bucks) ; Pioche Foreuse protonique (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Revêtement Cri cybernétique (500 V-Bucks) ;

(500 V-Bucks) ; Revêtement Hurlement bestial (500 V-Bucks). L'emote Gant B.E.A.S.T. dispose de sons différents quand elle est équipée avec Mechagodzilla ou Godzilla. Pack Nissan Skyline GT-R | Godzilla x Kong (2 800 V-Bucks), disponible jusqu'au 31 janvier 2025 à 00h59, incluant : Châssis Nissan Skyline GT-R R32 ;

Roues Nissan Skyline GT-R R32 ;

Sticker Godzilla ;

Sticker Kong ;

Sticker Godzilla évolué ;

Sticker Mechagodzilla ;

Roues Technologie Monarch ;

Roues Godzilla. Les stickers de ce pack ne fonctionnent que sur le châssis Nissan Skyline GT-R. Turbo Rayon d'énergie (400 V-Bucks).

Godzilla’s not the only monster on the loose anymore…https://t.co/2QF9XBipKw pic.twitter.com/g8K8B8EQBB — Fortnite (@FortniteGame) January 17, 2025

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.