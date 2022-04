Fortnite : le Wu-Tang Clan s'invite sur l'île avec des skins dans la boutique

Epic Games organise souvent des collaborations avec des artistes musicaux dans Fortnite, et cette fois, c'est un groupe légendaire des années 90, pionnier du rap et du hip-hop, qui s'invite sur l'île. Eh oui, le Wu-Tang Clan débarque dans le Battle Royale free-to-play avec sa collection de vêtements Wu Wear.

Les joueurs pourront ainsi retrouver dans la boutique des éléments cosmétiques, dont des skins, accessoires de dos et pioches, inspirés du Wu-Tang Clan. Le groupe de musique propose quant à lui sur sa boutique des vêtements bien réels issus de cette collaboration. Voici ce qui attend les fans :

ADOPTEZ UN LOOK UNIQUE AVEC LES OBJETS WU WEAR DANS FORTNITE

Les objets Wu Wear comprennent deux tenues et leurs accessoires correspondants. Si vous voulez montrer votre coiffure, chaque tenue dispose d'un style Sans casquette.

TENUE GARS SÛR

Pour aller avec la tenue Gars sûr, vous disposez également de l'accessoire de dos Planète WUWEAR (inclus avec la tenue) et de la pioche Protège-cou. L'accessoire de dos réagit à la musique et la pioche réagit aux coups. Les deux comprennent le style alternatif Rouge Ruckus.

TENUE SWAGGEUSE

Pour aller avec la tenue Swaggeuse, vous disposez également de l'accessoire de dos Wu-Tang représente (inclus avec la tenue) et de la pioche Tagueuse triomphale. L'accessoire de dos réagit à la musique et la pioche laisse une traînée de peinture quand vous l'agitez. Les deux comprennent le style alternatif Rouge Ruckus.

PLANEUR, REVÊTEMENT ET EMOTE

Les objets suivants seront également disponibles :

Planeur Disque Shimmy : à utiliser avec beaucoup de précautions (livré avec le style alternatif Rouge Ruckus) ;

: à utiliser avec beaucoup de précautions (livré avec le style alternatif Rouge Ruckus) ; Revêtement Wuvêtement : inimitable ;

: inimitable ; Emote Wu-Tang pour toujours : levez les mains.

Voici l'emote Wu-Tang pour toujours en mouvement :

ÉMOTICÔNE, ÉCRAN DE CHARGEMENT, AÉROSOL ET BANNIÈRE

La tenue Gars sûr (plus l'accessoire de dos Planète WUWEAR) et la tenue Swaggeuse (plus l'accessoire de dos Wu-Tang représente) sont disponibles à l'unité ou réunies dans le pack Wu Wear. Ce pack comprend également l'émoticône Mains Wu-Tang et l'écran de chargement Style Wu-Tang.

La pioche Protège-cou, la pioche Tagueuse triomphale, le planeur Disque Shimmy, le revêtement Wuvêtement et l'emote Wu-Tang pour toujours sont disponibles à l'unité ou réunis dans le pack d'équipement Wu Wear. Ce pack comprend également l'aérosol Radiocassette Wu et la bannière Wu-Tang Clan.

Voici l'écran de chargement Style Wu-Tang :

Il était une fois, à Shaolin...

Lancez-vous sur l'île avec le meilleur style.