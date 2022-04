Fortnite : bataille pour Coney Crossroads, fusil à pompe de braconnier et bien plus avec la mise à jour 20.20

La Rébellion du Chapitre 3 - Saison 2 de Fortnite se poursuit cette semaine avec la mise à jour 20.20. Ainsi, après la bataille pour Condo Canyo la semaine dernière, c'est au tour de Coney Crossroads d'être le théâtre d'un nouvel affrontement. Les joueurs vont pouvoir y prendre part, bien équipés du nouveau fusil à pompe de braconnier et pourront essayer la bombe boogie-woogie et la faille toute prête avant que l'une d'elles soit disponible pour de bon après un vote. De nouvelles quêtes avec l'Origine dans le mode Zéro Construction ont aussi été ajoutées et quelques bugs corrigés.

Vous pouvez retrouver le détail des nouveautés ci-dessous :

Si vous voulez prendre part à la bataille de Coney Crossroads avec plus d'aisance, mettez la main sur le fusil à pompe de braconnier. Conçue pour des cibles bien plus éloignées que les fusils à pompe classiques, cette arme tire une unique rafale de deux coups, après quoi vous devez recharger. Cela dit, comme chaque tir inflige de lourds dégâts, vous n'aurez aucune raison de paniquer pendant le rechargement.

Le mode Créatif a lui aussi droit à quelques nouveautés, à retrouver en détail en page suivante. Au programme, un déplaceur d'accessoire, un lecteur vidéo accessible par tous, la possibilité de manipuler le niveau de l'eau, l'ajout d'effets visuels et d'un traqueur de carrière, entre autres.

Si vous êtes amateur de musique, vous devez savoir que le festival Coachella 2022 se tient actuellement à Indio en Californie, réunissant des stars internationales. Fortnite n'échappe pas à cette actualité puisque des skins et une radio diffusant certains titres d'artistes présents à l'évènement sont disponibles en jeu jusqu'au 16 mai.

L'univers artistique et musical du festival Coachella s'invite dans Fortnite. Dès maintenant et jusqu'au 16 mai, écoutez Radio Icônes dans votre véhicule pour profiter des chansons des artistes présents à Coachella 2022 ! Et comme le festival se déroule sur deux week-ends, la boutique d'objets accueillera dans le même temps de nouveaux articles sur le thème de Coachella.

ÉCOUTEZ LES ARTISTES DE COACHELLA SUR RADIO ICÔNES

Radio Icônes diffusera les chansons de plus de 30 artistes présents au festival Coachella 2022 ! Au volant de votre véhicule en plein combat, écoutez Radio Icônes pour que la musique vous donne des ailes.

SOYEZ LE PREMIER DANS LA FOSSE AVEC LES TENUES NATUREL ET FRAÎCHE

La première vague d'objets Coachella arrive le vendredi 15 avril à 2h00 (CEST) ! Cette vague inclut les tenues Naturel et Fraîche, ainsi que leurs accessoires assortis.

En parlant de vague, un requin s'est invité sur tous les accessoires assortis de la tenue Naturel, à savoir l'accessoire de dos Luminodon (inclus dans la tenue), la pioche Morsurodon et le revêtement Profilodon. La tenue Naturel comprend aussi le style alternatif Égaliseur cosmique, qui réagit à la musique.

Illuminez les profondeurs.

Avec la tenue Fraîche, méfiez-vous du cactus de l'accessoire de dos Swaguaro (inclus dans la tenue), mais ajoutez des cordes à votre pioche Gratte de festival électrique. Les deux réagissent à la musique. Tout comme la tenue Naturel, la tenue Fraîche comprend aussi le style alternatif et réactif Égaliseur cosmique.

Partez en solo. Ou en duo. Ou en section.

La tenue Naturel (et l'accessoire de dos Luminodon), la tenue Fraîche (et l'accessoire de dos Swaguaro), la pioche Morsurodon, la pioche Gratte de festival et le revêtement Profilodon seront disponibles individuellement ou dans le pack Rockeurs de Coachella.

ÉLEVEZ LA VOIX AVEC ALTO ET POÈTE

La seconde vague d'objets de Coachella arrive le vendredi 22 avril à 2h00 (CEST) ! Cette vague inclut les tenues Alto et Poète (qui réagissent toutes les deux à la musique) et leurs accessoires assortis.

Les objets d'Alto, qui vit sa vie au premier rang, sont le très festif accessoire de dos Joie sonique (inclus dans la tenue) qui réagit à la musique et la pioche Gentil électropalmier au style plus tropical.

Laissez le rythme vous mettre de bonne humeur.

Tout comme Poète, enfilez avec audace l'onirique accessoire de dos Casque cosmonautique (inclus dans la tenue), acérez votre discours avec la pioche Cactogourdin et devenez une star avec le revêtement Scène principale.

Montrez-leur votre art.

La tenue Alto (et l'accessoire de dos Joie sonique), la tenue Poète (et l'accessoire de dos Casque cosmonautique), la pioche Gentil électropalmier, la pioche Cactogourdin et le revêtement Scène principale seront disponibles individuellement ou dans le pack Danseurs de Coachella. Ce pack contient en plus l' écran de chargement Entrez dans le Coachellaverse :

FORTOGRAPHIEZ LES BONNES ONDES

À Coachella, il faut rester soi-même, alors propagez de bonnes ondes en restant naturel. Pour notre nouvel appel aux fortographies, partagez les captures d'écran où l'on vous voit faire la fête dans Fortnite comme si vous étiez dans un festival ! Vous pouvez partager vos captures d'écran en mentionnant #Fortography sur Twitter et/ou avec l'étiquette Fortography sur r/FortNiteBR. Nous ferons une sélection de nos captures d'écran préférées dans un article publié le 29 avril !