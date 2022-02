Fortnite : retour du Stinger et du Fusil à pompe lourd avec le patch 19.20

Comme souvent, Fortnite a droit à une mise à jour pour rajouter du contenu, et le jeu passe aujourd'hui en version 19.20. La carte change encore un peu, et les joueurs vont pouvoir se rendre à Covert Cavern, un point d'intérêt qui abrite une arme très appréciée, le Stinger. Mais le pistolet-mitrailleur n'est pas le seul de retour.

Epic Games réintroduit également le Fusil à pompe lourd, légèrement modifié pour ce Chapitre 3. Par ailleurs, comme prévu, il est désormais possible de déverrouiller des masques pour Native, personnage du Passe de combat, en accomplissant des quêtes. Tout cela est détaillé sur les pages suivantes. Au passage, sachez que les modes Créatif et Sauver le monde ont eux aussi droit à une mise à jour, les changelogs sont à retrouver là encore sur les pages suivantes.

Enfin, Epic Games lance le Melloverse, un évènement in-game qui permet d'acheter les tenues Marsha et Marshinobi dans la boutique et d'autres accessoires via l'ensemble Bienvenue dans le Melloverse, et de voter pour le meilleur morceau inédit de Marshmello qui deviendra une future musique du salon, tout est détaillé sur la dernière page.

Fortnite est pour rappel jouable en free-to-play, mais vous pouvez retrouver des V-Bucks sur Amazon.