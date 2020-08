League of Legends : le groupe virtuel K/DA renaît avec la chanson THE BADDEST, un EP complet en préparation

La marque League of Legends est telle que Riot Games peut se permettre de tout faire ou presque avec ses personnages et son univers. Les courts-métrages du jeu sont très populaires, mais il existe aussi des chansons mettant en scène les héros du MOBA. Nous avions ainsi pu découvrir le hit POP/STARS du groupe virtuel K/DA en 2018, ainsi que la formation True Damage sponsorisée par Louis Vuitton en 2019.

Pour la gamescom Opening Night Live, c'est justement K/DA qui fait son grand retour, avec toujours Ahri, Kai'Sa, Evelynn et Akali dans ses rangs. Les chanteuses SOYEON et MIYEON du girls band de K-Pop (G)I-DLE redonnent de la voix pour un single dénommé THE BADDEST, accompagnées de Bea Miller et Wolftyla. Le comeback ne va pas s'arrêter à cette chanson et ce clip, car Riot Games Music prépare carrément, pour la fin d'année, un EP incluant des compositions en collaboration avec d'autres artistes que ceux qui ont déjà chanté pour K/DA.

« Depuis que les K/DA ont sorti leur premier tube POP/STARS lors du Mondial 2018 de League of Legends, les fans demandent sans cesse ce que l'avenir réserve au groupe », a déclaré Toa Dunn, directeur de Riot Games Music. « Nous avons hâte que tout le monde découvre leur nouveau titre aujourd'hui, puis leur EP plus tard cette année, qui sera plein de surprises pour les fans de League of Legends et K/DA. »

League of Legends est pour l'instant disponible uniquement sur PC en free-to-play (en attendant les versions pour mobiles et consoles).

