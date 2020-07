League of Legends : Yone, 150e Champion, débarque avec un court-métrage impressionnant

League of Legends accueille actuellement le festival de la Fleur spirituelle 2020, le 149e Champion Lillia est arrivé dans le MOBA il y a seulement deux petits jours, mais Riot Games dévoile aujourd'hui le court-métrage Frères de la Lame pourpre, qui s'attarde sur Yasuo, mais surtout sur son frère Yone, qui sera le 150e Champion de LoL.

Ce nouveau court-métrage mélange encore une fois les styles de l'animation asiatique et occidentale, et s'inscrit dans le prolongement du festival de la Fleur spirituelle, qui permet à Riot Games d'étoffer l'univers de League of Legends et de détailler l'histoire de certains Champion. Les développeurs rappellent que des évènements sont à découvrir pendant quelques jours encore dans LoL, mais également dans Legends of Runeterra et Teamfight Tactics, qui se déroulent dans le même univers.

League of Legends est pour l'instant disponible uniquement sur PC en free-to-play (en attendant les versions pour mobiles et consoles). Vous pouvez acheter 2 800 Riot Points contre 20 € sur Amazon.fr.