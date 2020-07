League of Legends : une très belle cinématique onirique pour le lancement du festival de la Fleur spirituelle

Riot Games vient de dévoiler une nouvelle cinématique de League of Legends, son célèbre MOBA actuellement jouable en free-to-play sur PC et qui arrivera sur mobiles puis consoles avec League of Legends: Wild Rift. Mais avant cela, le titre accueille le festival de Fleur spirituelle :

Les développeurs partagent donc aujourd'hui une cinématique inspirée des mangas et autres anime, dans l'univers de Runeterra. L'évènement de la Fleur spirituelle devrait permettre aux joueurs de découvrir « une nouvelle façon d’explorer l’univers League of Legends et d’approfondir les histoires liées aux dimensions parallèles dans lesquelles leurs champions favoris évoluent ». En parlant de Champions, LoL accueillera le 22 juillet prochain Lillia, 149e personnage jouable du jeu, et les joueurs pourront débloquer des skins « entre douceur et ténèbres », notamment des tenues aux couleurs du festival pour Yasuo, Teemo, Vayne et Thresh.

League of Legends est pour rappel jouable gratuitement sur PC, vous pouvez acheter 7 200 Riot Points contre 50 € sur Amazon.fr.