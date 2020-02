Valorant : un nom et un personnage en fuite pour le Project A de Riot ?

En fin d'année dernière, Riot Games dévoilait, ou plutôt teasait, ses prochains jeux, dont Project A, un FPS tactique et compétitif, au gameplay lorgnant entre Counter-Strike, Overwatch et Rainbow Six Siege. Le titre proposera en effet des personnages ayant des capacités spéciales bien pratiques en combat, et nous avons eu cette semaine un aperçu grâce à un leak.

Sur la Toile, un visuel a tourné, notamment partagé par ce compte Twitter qui suit les rumeurs entourant Project A. Il s'agit d'une capture du jeu, sans doute l'écran de sélection des personnages, montrant Sage, utilisant des orbes pour soigner ses coéquipiers et ayant même la capacité de les faire revenir à la vie, un parfait mélange entre Moira et Ange d'Overwatch. Deux autres noms de personnages sont visibles à gauche, Brimstone et Viper, mais les joueurs ont surtout été intrigués par le symbole au niveau du cou de Sage, rappelant l'emblème de Shurima, ville dans l'univers de League of Legends. Sauf que Riot avait indiqué que Project A ne serait pas en lien avec son célèbre MOBA.

D'ailleurs, Project A est évidemment un nom temporaire, dont le titre pourrait être Valorant. Riot a en effet déposé le nom dans plusieurs pays ces dernières semaines, et un compte Twitter inactif a été créé ce mois-ci. Enfin, des internautes visiblement bien renseignés affirment que Valorant serait présenté le 2 mars, soit lundi prochain, avec une bêta lancée dans le courant de la semaine. Chose intéressante et possiblement en lien avec cette dernière rumeur, le streameur et vidéaste AlphaCast, qui suit Project A avec attention (entre deux parties d'Overwatch et Rainbow Six Siege, tiens tiens tiens...), donne rendez-vous à ses spectateurs lundi matin, 9h00, pour découvrir un jeu inconnu. De là à imaginer qu'il s'agit bien de Valorant, il n'y a qu'un pas, et nous devrions de toute façon être fixés très prochainement.