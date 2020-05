Valorant : la date de sortie dévoilée, et elle est proche

Il y a quelques heures, Geoff Keighley avait attisé la curiosité des joueurs de Valorant en annonçant que le titre de Riot Games serait ce soit à l'honneur du Summer Game Fest. Le présentateur était donc en compagnie du directeur Joe Ziegler et de la productrice exécutive Anna Donlon, pour annoncer une bonne nouvelle :

Valorant est actuellement en bêta fermée, de nombreux joueurs attendent que le titre sorte de manière officielle. À l'origine, le jeu devait débarquer dans le courant de l'été, mais ça ne sera pas le cas. Non, la date de sortie de Valorant est fixée au 2 juin 2020 sur PC ! Riot Games en profitera pour publier une grosse mise à jour et introduira un nouvel agent, une nouvelle carte et un tout nouveau mode de jeu, qu'il garde encore secret. Les joueurs ne seraient pas contre un mode Deathmatch ou Team Deathmatch, seront-ils écoutés ? Réponse dans quelques jours ! Anna Donlon, productrice de Valorant, commente :

Nous avons toujours voulu rendre Valorant accessible dans un maximum de régions, nous serons donc très heureux de commencer à le faire dès le 2 juin. Notre équipe a hâte de se lancer au service de la communauté mondiale de Valorant pour un engagement qui durera des dizaines d'années. Ce n'est que le début de notre chemin ensemble.

Malheureusement, cela signifie également la fin de la bêta, et donc la réinitialisation des comptes. Valorant sera injouable à partir du 28 mai, les joueurs passeront donc quelques jours sans pouvoir s'amuser et devront repartir avec un classement remis à zéro. Bien évidemment, ce lancement officiel de Valorant ne marque pas la fin du développement, Riot Games publiera encore par la suite des mises à jour pour améliorer son FPS compétitif, un patch est d'ailleurs prévu dans le courant de l'été prochain. Les développeurs promettent ainsi de nouveaux modes, de nouveaux agents de nouvelles cartes, mais également davantage de serveurs un peu partout dans le monde pour réduire au mieux la latence.

Lire aussi : PREVIEW de Valorant : Counter-Strike avec des pouvoirs ?