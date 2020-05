Valorant : près de 9 000 tricheurs bannis, et de gros chiffres sur Twitch

Valorant connaît déjà un joli succès alors même qu'il n'est qu'en bêta fermée, mais les joueurs s'étaient également inquiétés de Vanguard, le logiciel anti-triche un peu intrusif de Riot Games. Lancé dès le démarrage du PC, le logiciel permet de contrer au mieux les tricheurs, et visiblement, cela paye.

Cette semaine, l'ingénieur de Vanguard, Phillip Koskinas, a ainsi dévoilé que 8 873 tricheurs avaient été bannis de Valorant. Impossible pour eux de recréer un compte sur Valorant pour le moment, même en passant par un VPN, mais Riot Games leur laissera peut-être une seconde chance au lancement de la version finale du jeu. Cependant, la clémence du studio a des limites, et il envisage d'appliquer à l'avenir un bannissement du compte Riot global, empêchant ainsi de jouer à League of Legends, Teamfight Tactics ou Legends of Runeterra.

Valorant est très populaire sur Twitch, il faut en effet regarder des streameurs pour espérer avoir accès à la bêta. Résultat, les chiffres ont explosé, avec l'aide du confinement, Valorant cumule déjà 334 millions d'heures visionnées en avril 2020, avec un pic à 1,7 million de spectateurs en même temps.

Actuellement en bêta fermée, Valorant a régulièrement droit à des mises à jour, Riot Games a publié cette semaine la version 0.50 avec un tas de modifications d'équilibrage et de correction de bugs.

