Valorant : le logiciel anti-triche se lance au démarrage du PC, les joueurs se questionnent

Valorant est pour l'instant un vrai succès sur Twitch, la bêta fermée attire les spectateurs qui peuvent obtenir une clé en regardant des influenceurs. Le titre est pour rappel un FPS compétitif qui ressemble fortement à Counter-Strike et, comme tout jeu en ligne, il faut bien un logiciel anti-triche pour assurer le bon déroulement des parties.

Pour Valorant, Riot Games a décidé de créer son propre programme, Vanguard, mais comme l'ont remarqué plusieurs joueurs sur Reddit, il se lance dès le démarrage du PC. Après avoir installé le jeu, il faut redémarrer le PC avant de lancer Valorant, permettant au programme vgk.sys de se lancer. Comme la plupart des logiciels de triche sont activés avant le lancement d'un jeu (et donc du programme anti-triche associé), Vanguard est bien plus difficile à contrer, mais également bien plus intrusif. Les joueurs ont noté une baisse des performances sur leurs autres jeux, et ont surtout peur pour leur PC : un tel programme, s'il est détourné, peut-être considéré comme un malware ou un rootkit et récolter des données personnelles. Riot Games a déjà eu des problèmes de sécurité par le passé avec League of Legends, et le studio appartient à Tencent, géant de l'édition chinois connu pour ses fuites de données, volontaires ou non.

Alors, Vanguard est-il un vrai problème pour les joueurs ? Eh bien, d'après un développeur ayant réagi à la polémique sur Reddit, non. Le programme se lance bien au démarrage du PC, mais il ne scanne rien tant que Valorant n'est pas lancé. Le studio précise qu'il a été conçu pour consommer le moins de ressources possibles, qu'il ne collecte aucune information et qu'il ne communique pas avec les serveurs de Riot Games. Il peut être désintallé n'importe quand, et le développeur rappelle qu'il s'agit là de la meilleure manière d'éviter les tricheurs sur Valorant actuellement, il est bien plus difficile de contourner un programme se lançant au démarrage de l'ordinateur que du jeu en lui-même.

Le développeur de Riot Games affirme cependant que si Vanguard fait plus de mal que de bien à Valorant, le studio pourrait le supprimer à l'avenir, pour le remplacer par un logiciel anti-triche plus classique, mais pour le moment, Riot Games compte bien maintenir ce système.