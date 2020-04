Valorant : déjà un succès sur Twitch, les secrets pour accéder à la bêta fermée et des revendeurs de clés bannis

Riot Games a totalement réussi son opération de communication autour de Valorant ce mardi. À l'occasion du lancement de sa bêta fermée, le studio a organisé un tournoi sur Twitch où des influenceurs s'amusaient tout en présentant l'expérience multijoueur, et où les spectateurs avaient une chance de recevoir une clé pour accéder à la version d'essai.

We've banned a pile of VALORANT closed beta account sellers and botters to free up more entitlements. Tracking more. Don't buy accounts, you might lose them! — VALORANT (@PlayVALORANT) April 9, 2020

Le FPS en 5v5 a ainsi créé l'évènement sur la plateforme, avec un pic à 1,7 million de spectateurs en simultané. Ce n'est pas un record pour un jeu unique, mais presque : Valorant réussit pour son premier jour à s'offrir la deuxième place du podium du titre le plus suivi de l'histoire à un instant T, devant la Coupe du Monde de Fortnite de l'année passée et la finale des Worlds 2019 de League of Legends.

Riot Games doit désormais gérer l'après, et surtout les envois de clés pour la bêta fermée, face à une énorme communauté qui ne rêve que de pouvoir aussi s'essayer au titre. Déjà, l'éditeur conseille aux joueurs de ne pas acheter ni revendre de code en ligne : des comptes sont vendus jusqu'à 150 $ sur eBay, mais toute personne à l'origine ou au bout de cette transaction est susceptible d'être bannie. Il a déjà commencé à virer les concernés pour faire de la place sur ses serveurs.

Et histoire de ne pas avoir à répondre indéfiniment aux demandes des joueurs quant à savoir pourquoi ils n'ont pas encore eu leur code alors que d'autres oui, le studio a expliqué sa méthode de sélection. Les prérequis sont toujours bien d'avoir un compte Riot Games et de l'avoir relié à son compte Twitch, mais aussi avoir regardé plus de 2 heures de contenu Valorant en cumulé sur la plateforme. Suite à ça, plus vous regardez de streams du jeu, plus vous avez de chance d'être retenus lors des futures sélections, mais avec une augmentation décroissante pour chaque heure supplémentaire. Inutile donc de rester connecté toute la journée sur un flux vidéo ni de multiplier les écrans, car cela ne vous garantira en rien un accès à Valorant. La sélection finale se fait bien aléatoirement, avec donc plus ou moins de chance de recevoir un code suivant les heures regardées, et pas forcément lorsque vous être connectés, vous pouvez donc tranquillement vous reposer loin de vos PC et mobiles.

Nous voulons proposer une expérience compétitive, avec un gameplay hautement fidélisant avant tout, même si cela signifie de limiter le nombre de personnes que nous pouvons supporter pour l'instant. Nous ne pouvons pas et ne compromettrons pas la qualité de jeu pour faire participer tout le monde. Cela signifie que nous continuerons à faire attention au nombre de joueurs que nous autorisons en bêta fermée au cours des prochains jours et semaines, c'est beaucoup de joueurs, mais honnêtement pas autant que la demande actuelle que nous voyons. Cette demande pourrait s'éteindre - nous sommes un nouveau jeu ! -, mais nous n'allons pas l'ignorer. Je le répète : nous sommes conscients de cette demande et faisons ce que nous pouvons pour y répondre dans le climat actuel. Revenez vers nous la semaine prochaine, et nous vous ferons savoir comment cela se passe.

Vous l'aurez compris, c'est un peu la guerre pour obtenir sa clé Valorant, mais au fil des semaines, chacun devrait pouvoir s'essayer au FPS compétitif de Riot Games.