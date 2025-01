Valorant : fin des Épisodes, Agent Tejo, Champions à Paris, l'année 2025 sera folle pour le FPS de Riot

Lorsqu'il est sorti en 2020 sur PC, Valorant a immédiatement séduit des millions de joueurs. Le FPS compétitif de Riot Games marche sur les plates-bandes de Counter-Strike et les développeurs rajoutent régulièrement au fil des Épisodes. Mais, en 2025, il va falloir dire adieu à ces derniers, qui seront remplacés par de plus classiques Saisons. Un nouvel Agent fait également son apparition et tout un tas de nouveautés et améliorations vont voir le jour cette année.

Voici ce qui attend les joueurs de Valorant tout au long de l'année 2025 :

Découvrez Tejo





Originaire de Colombie, Tejo est un conseiller vétéran dans le domaine du renseignement. Son système de guidage balistique force les ennemis à perdre du terrain, voire la vie. Ses frappes chirurgicales lui permettent de garder les ennemis sous son emprise.

Bienvenue dans la saison 2025





VALORANT dit adieu au format des épisodes et introduit les saisons. Cette année verra le lancement officiel de la saison 2025, V25 pour les intimes. Les Actes resteront présents. Il y en aura six par an, composant des périodes de gameplay comme à l'heure actuelle, avec un mode classé, des passes de combat, des rotations de cartes et des phases Premier. Du côté narratif, l'équipe expérimentera avec d'autres façons de donner vie à l'univers VALORANT, avec des répliques d'agents, différentes cinématiques et autres contenus à découvrir par la suite. De plus, les VALORANT Champions se décalent en octobre pour espacer le rythme général de l'année.

Voici Flex





Flex est un nouveau contenu cosmétique, sous forme d'objets tenus en main avec lesquels les joueurs peuvent s'exprimer davantage en jeu. Il s'équipe via le menu Collection et apparaît en jeu dans la roue des graffitis. Les joueurs peuvent s'équiper de leur flex à tout moment, que ce soit avant le début d'une manche, pendant que la manche se joue ou pour faire la fête à la fin de la manche. Pour ne pas compromettre l'intégrité du gameplay, les animations de flex ne seront pas visibles du point de vue à la troisième personne. De plus, l'utilisation d'un flex ne confère aucun avantage de gameplay, les joueurs courront à la vitesse d'une compétence, et non d'un couteau.

Pour fêter le lancement de flex, un flex gratuit sera offert à tout le monde, et un second sera gagnable dans le passe de combat de la saison 2025 // Acte I.

Équilibre du jeu





Pour la première moitié de 2025, l'équipe de développement se penchera sur quelques changements d'agents, comme une redistribution du budget de puissance dans l'arsenal d'Iso et un ajustement de Deadlock pour lui donner plus de potentiel agressif. Il y aura une rotation de carte à chaque Acte, pour augmenter la variété au cours de l'année. Pour soutenir ce changement, l'équipe de développement annoncera la sélection de cartes de l'Acte suivant un peu après le début de l'Acte en cours.

Pour 2025, l'équipe de développement veut en priorité continuer d'approfondir les chances de maîtrise stratégique et mécanique. Les changements comme la mise à jour de la précision des mécaniques de tir et du déplacement sont un exemple des domaines dans lesquels l'équipe de développement veut approfondir la boucle de la maîtrise. Elle cherchera aussi d'autres façons de donner aux joueurs plus de place pour exprimer leur maîtrise.

Mises à jour du mode Compétition et comportement des joueurs





Le bouclier de rang est ajouté pour donner aux joueurs un tampon supplémentaire de parties avant une rétrogradation entre les rangs majeurs, de Or 1 à Argent 3 par exemple. De plus, les remboursements de RR sont introduits : lorsqu'un joueur est banni pour triche, les RR perdus lors de parties où il était présent, sur une certaine période, seront remboursés.

Des avertissements ont été envoyés à plus d'un demi-million de joueurs qui sont coupables de perturbations répétées. Tout joueur qui persistera recevra des pénalités plus sévères que la moyenne. Les bannissements et avertissements ont été efficaces pour réduire les récidives. Les avertissements à eux seuls ont diminué les récidives de 25 % par rapport à nos prévisions.

L'équipe de développement continue d'apprendre et d'ajuster cette approche manuelle, et étudie d'autres façons d'améliorer le signalement et la visibilité autour du comportement des joueurs en jeu. Les services d'analyse vocale ont été déployés dans le monde entier, excepté en Corée. L'équipe de développement évalue actuellement les résultats en anglais pour se faire une idée de la performance du système, la prochaine étape sera d'ajouter d'autres langues.

Les annulations ont été modifiées. Un vote d'annulation sera lancé automatiquement si un joueur abandonne la partie dans la première manche. 3 joueurs suffisent pour confirmer une annulation.

Replays





L'équipe de développement travaille actuellement sur la compensation de latence, qui peut modifier la vue du serveur par rapport à ce que les joueurs peuvent voir en jeu. Un replay pourrait potentiellement montrer des imprécisions à la lecture.

L'équipe de développement réfléchit à la visualisation des tirs dans les replays pour les parties avec une latence élevée. C'est un problème délicat ! Chaque solution a ses inconvénients, et il n'y a pas de bon choix évident. Elle continue d'évaluer la meilleure chose à afficher dans les replays, et tiendra au courant les joueurs de ses réflexions plus tard dans l'année.

Esport VALORANT





Chaque Ligue Internationale est étendue à 12 équipes. Avec 5 nouvelles équipes ajoutées via Ascension - 2Game Esports, XLG Esports, Apeks, Nongshim RedForce et Boom Esports. L'esport de VALORANT visitera trois nouvelles villes avec ses événements mondiaux : les Masters Bangkok emmèneront les joueurs en Asie du Sud-Est, les Masters Toronto seront notre première escale en Amérique depuis Champions 2023, et Paris accueillera les VALORANT Champions.

Cette année, l'équipe de développement introduit également une nouvelle capsule de saison avec une nouvelle arme de mêlée, comme LOCK//IN en 2023. Plusieurs changements aux ligues internationales sont également introduites, comme de meilleures récompenses pour donner plus de chances aux équipes de se qualifier aux événements mondiaux, et une pause plus longue après le Masters Toronto pour que les équipes puissent se préparer à la dernière phase de la saison.

Les points de championnat sont en cours de réaménagement pour permettre une distribution plus profonde, au-delà du vainqueur. Les équipes auront de nouvelles occasions de se qualifier et de revenir à tout moment, tout en étant récompensées si elles ont une bonne performance tout au long de la saison grâce au travail fourni.