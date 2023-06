Valorant : l'agent Deadlock, un mode Combat à Mort par Équipes et une refonte du système de progression en approche via l'Acte I de l'Épisode 7

Le dernier personnage ajouté au roster de Valorant fut le dresseur de familiers Gekko en mars avec l'Acte II de l'Épisode 6. Après un Acte III plus anecdotique, Riot Games revient avec le premier Acte de l'Épisode 7 : Évolution, qui sera disponible via une mise à jour à compter de ce mardi 27 juin 2023 et qui amènera encore un Agent supplémentaire.

Venu de Norvège, Deadlock est une nouvelle sentinelle capable de déployer « un éventail de nanocables ultra-modernes pour défendre sa position contre le plus violent des assauts ». Ses compétences spéciales seront les suivantes :

GravNet (C)

ÉQUIPEZ-vous d'une grenade GravNet. TIREZ pour la lancer. Utilisez le TIR SECONDAIRE pour la lancer par en dessous. La GravNet explose à l'atterrissage, forçant tous les ennemis dans son rayon d'action à s'accroupir et à se déplacer au ralenti. Radar ultrason (A)

ÉQUIPEZ-vous du Radar ultrason. TIREZ pour le déployer. Le radar détecte tous les sons générés par les ennemis dans une zone. Il inflige une désorientation dans cette zone dès qu'il repère des bruits de pas, de tir ou tout autre son remarquable. Disque barrière (E)

ÉQUIPEZ-vous du Disque barrière. TIREZ pour le lancer vers l'avant. À l'atterrissage, le disque déploie à partir du point d'origine une barrière bloquant l'avancée des agents. Annihilation (X)

ÉQUIPEZ-vous de l'Accélérateur de nanocables. TIREZ pour envoyer une salve de nanocables qui captureront le premier ennemi touché. L'ennemi ainsi emmailloté sera attiré en ligne droite, au bout de laquelle il mourra, à moins d'être libéré. Le cocon de nanocables est destructible.

L'Acte I sera sinon l'occasion de débloquer les récompenses du nouveau Passe de Combat, proposant du contenu à l'esthétique futuriste comme le Phantom (Composite) et l'Operator (Fard), les graffitis Labyrinthe de fumée et Pile de pancakes. La collection de skins Nouvelles Frontières pourra également être achetée. Il ne s'arrête pas là, car il introduit aussi une mise à jour du système de progression, et des Combats à Mort par Équipe en 5v5 avec trois cartes originales dédiées.

EXPLICATION DE LA MISE À JOUR DE LA PROGRESSION Avec l'épisode 7 sort le nouveau système de progression, qui récompensera mieux le temps que vous investissez dans VALORANT. Ci-dessous, le grand tour de tout ce qui va changer, ainsi qu'une FAQ. Petites astuces Vous comprendrez rapidement comment fonctionne le nouveau système quand vous le verrez en jeu, mais voici quelques infos pour vous faire une idée.

Vous êtes au milieu d'un contrat d'agent ou en train d'obtenir du contenu ? Dépêchez-vous d'aller au bout, parce que les contrats d'agent changent le 27 juin ! JALONS QUOTIDIENS : LES MISSIONS QUOTIDIENNES, EN MIEUX On a refait une petite beauté aux missions quotidiennes ! Les quêtes quotidiennes seront désormais consultables et vous visualiserez comment votre temps de jeu contribue à votre progression grâce aux nouvelles étapes, appelées jalons. Tous les modes de jeu sauf le Combat à mort vous font avancer vers les jalons, alors jouez à ce que vous voulez pour progresser automatiquement.

Les quêtes quotidiennes sont cumulables. Vous pouvez aussi obtenir des bonus, qui vous donnent accès à des récompenses, même si vous ne pouvez pas jouer tous les jours.

Les récompenses quotidiennes rapportent de l'XP et des crédits Kingdom, une nouvelle monnaie gratuite qui servira à déverrouiller du contenu (plus d'infos dans la partie suivante). TOUS LES JOURS : DES JALONS ET DES CHARGES Chaque jour, vous aurez 4 jalons (diamants) constitués de 4 charges (les faces du diamant). Oui, 4 charges par jalon, et quatre jalons de récompense par jour.

Chaque mode de jeu rapporte un nombre de charges différent.

Les jalons quotidiens sont remis à zéro toutes les 2h, comme c'était déjà le cas pour les missions quotidiennes d'avant.

Quand vous les remplissez, les jalons rapportent de l'XP bonus pour votre passe de combat, votre passe d'évènement et votre évènement de recrutement d'agent en cours, ainsi qu'un certain nombre de crédits Kingdom. CRÉDITS KINGDOM : UNE NOUVELLE MONNAIE GRATUITE

Gagnez des crédits Kingdom en faisant des parties (dans n'importe quel mode), avec un bonus quand vous remportez des manches (pour les modes qui en ont). Complètement gratuite et indépendante de l'XP du passe de combat ou du recrutement d'agent (plus d'infos sur l'évènement de recrutement d'agent plus bas).

Vous ne pouvez pas posséder plus de 10 000 crédits d'un coup, alors dépensez-les !

Ils s'échangent contre de nombreux types de contenu (voir la partie qui leur est consacrée plus bas) :

Des agents de la boutique ;



De l'équipement d'agent ;



Des accessoires d'anciens passes de combat : porte-bonheurs, cartes de joueur, graffitis et titres. AGENTS ET ÉQUIPEMENT (ANCIENNEMENT CONTRATS D'AGENT)

Les contrats d'agent, le passe à plusieurs niveaux qui déverrouillait les agents et les objets associés grâce à de l'XP, est maintenant divisé entre les évènements de recrutement d'agent (pour déverrouiller les nouveaux agents), la boutique d'agents (pour acheter ceux que vous n'avez pas) et l'équipement d'agent (pour les obtenir les cosmétiques associés). ÉVÈNEMENTS DE RECRUTEMENT D'AGENT Ce sont des passes d'évènement gratuits qui s'activent automatiquement le jour de la sortie d'un nouvel agent et qui restent ouverts pendant 28 jours. Déverrouiller un agent demandera environ autant de temps qu'avant. C'est-à-dire le temps qu'il fallait pour atteindre le niveau 5 du contrat d'agent, auquel vous le déverrouilliez.

En gagnant de l'XP dans l'évènement de recrutement, vous obtiendrez aussi des crédits Kingdom, à échanger contre du contenu dans la boutique d'agents, d'équipement et d'accessoires.

Vous pourrez toujours dépenser vos VP à tout moment pour acheter les agents directement. BOUTIQUE D'AGENTS Si vous n'avez pas réussi à obtenir l'XP nécessaire au déverrouillage d'un agent pendant l'évènement de recrutement, vous pourrez quand même l'obtenir dans la boutique contre des crédits Kingdom, des VP ou des jetons de déverrouillage d'agent (qui sont fournis aux nouveaux joueurs), à tout moment après la fin de la période de recrutement. ÉQUIPEMENT D'AGENT

Tout le contenu des contrats d'agent, comme le Shorty Gekko ou la carte de joueur Fade, est encore disponible. Tant que vous possédez l'agent, c'est vous qui décidez si vous souhaitez déverrouiller le contenu associé avec vos crédits Kingdom... ou les dépenser dans autre chose.

Les évènements de recrutement d'agent vous donnent accès à l'agent, pas à son équipement. Celui-ci se déverrouille désormais par paliers successifs. Il y a 10 paliers d'équipement d'agent, comme il y avait 10 niveaux dans les contrats d'agent.

Puisque vous déverrouilliez les agents au niveau 5 de l'ancien contrat, vous vous demandez peut-être : « Qu'est-ce qui m'attend maintenant au palier 5, s'il faut que je possède déjà l'agent pour accéder à son équipement ? » Pour les agents que vous n'avez pas déjà obtenus dans l'ancien système, vous obtiendrez des crédits Kingdom ! Ceux que vous possédez déjà, eux, ne vous rapporteront rien au palier 5, puisque vous avez déjà reçu la récompense : à savoir l'agent lui-même. BOUTIQUE D'ACCESSOIRES

Pour obtenir les accessoires des anciens passes de combat, il faudra les déverrouiller directement dans la boutique dédiée. Les accessoires s'obtiennent uniquement avec des crédits Kingdom.

Le contenu est proposé aléatoirement, il est différent d'un joueur à l'autre et se renouvelle toutes les semaines.

La boutique contient tous les accessoires (donc pas de skins d'arme ou de mêlée) des passes de combat précédents, sauf des trois derniers (dont celui en cours).

LES BASES DU COMBAT À MORT PAR ÉQUIPE DANS VALORANT

Le tout dernier mode en 5v5 du jeu est le Combat à mort par équipe. Il vous propose de partir affronter à plusieurs l'équipe ennemie sur l'une des trois nouvelles cartes. Les parties se déroulent en quatre phases chronométrées et ne comportent pas de phase d'achat. Le temps de réapparition est de 1,5 seconde. La première équipe à 100 éliminations gagne. Le Combat à mort par équipe sera disponible à partir du 27 juin 2023, avec la sortie du patch 7.0. Nous faisons toujours évoluer nos modes de jeu en fonction de l'accueil que vous leur réservez, alors lancez-vous pour ne rien rater ! RÈGLES DU COMBAT À MORT PAR ÉQUIPE Chrono

Durée des parties : 9 minutes et 30 secondes, divisées en 4 phases.



Fréquence de réapparition : 1,5 s.

La première équipe à 100 éliminations

C'est simple : la première équipe qui réussit 100 éliminations a gagné.



Et si la partie se termine avant qu'aucune n'ait pu atteindre les 100 ? L'équipe avec le plus d'éliminations gagne.



Les scores sont à égalité à la fin du chrono ? La partie s'arrête sur un match nul.

Équipement

Vous choisissez vos armes pour chaque phase au début de la partie, et chaque fois que vous revenez dans la pièce de départ. Votre équipement et sa létalité sont améliorés automatiquement à chaque nouvelle phase.



Pas la peine de penser à gérer vos crédits, vous n'en avez pas.

Apparition d'armes

À certains endroits fixes de la carte, des armes apparaissent et peuvent être utilisées. Dépêchez-vous de les récupérer avec votre équipe avant l'adversaire.



Les armes qui apparaissent de cette façon ne sont pas nécessairement les mêmes d'une partie à l'autre. Elles dépendent néanmoins de la phase de jeu en cours, et deviennent meilleures à mesure que la partie avance.



Vous pouvez détruire les armes apparues avec (G) ou le raccourci personnalisé qui vous fait lâcher l'arme. Quand vous détruisez une arme apparue, vous revenez à votre arme équipée.



Les armes apparues disposent de munitions limitées et s'autodétruisent quand elles sont à court.

Orbes

Des orbes de récupération et d'ultime sont disséminés sur la carte. Vous venez d'en récupérer un ? Assurez-vous que vos co-équipiers soient à portée, car les deux types d'orbes génèrent un champ qui confère l'effet à tous les alliés à l'intérieur.

Orbes de récupération

Besoin de soin ? Les orbes de récupération régénèrent votre vie et votre bouclier sur 6 s.



Les orbes de récupération sont trouvables dans des zones précises de chaque carte. Mais n'oubliez pas que l'ennemi va essayer de les prendre aussi.



La quantité max de bouclier régénérée dépend de l'équipement que vous avez choisi.



Réapparition toutes les : 30 s.

Orbes d'ultime et pourcentages

Les orbes d'ultime apparaissent régulièrement dans des zones précises de chaque carte.



Les ramasser recharge votre compétence ultime jusqu'à un certain pourcentage : à 100 %, vous pouvez l'utiliser.



Vous venez de réussir une élimination ? Cela augmente aussi votre pourcentage d'ultime.

Compétences à bloc

Les compétences se rechargent automatiquement quand vous les avez dépensées.



Elles n'ont pas toutes le même temps de rechargement.

Pièce de départ

Quand vous mourez, vous réapparaissez en sécurité dans la pièce de départ de votre équipe.



Vous gagnez alors un buff qui vous protège de tout dégât et compétence pendant 15 secondes. Ces 15 secondes passées, vous subirez des dégâts si vous restez dans la pièce, alors bougez ! CARTES DES COMBATS À MORT PAR ÉQUIPE Du jamais vu : nous avons créé trois nouvelles cartes spéciales, rien que pour le Combat à mort par équipe. Préparez-vous à lancer l'assaut et collectionner les éliminations. PIAZZA

DISTRICT

KASBAH EXP DANS LE COMBAT À MORT PAR ÉQUIPE + 1 000 XP par partie

Un programme chargé attend donc les amateurs de Valorant à compter de ce 27 juin, qui pourront encore trouver bien des occupations de dépenser leurs Riot Points.