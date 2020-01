Legends of Runeterra : le jeu de cartes free-to-play tient sa date de sortie

L'année dernière, Riot Games dévoilait ses plans pour l'avenir, avec notamment Legends of Runeterra, un jeu de cartes qui sera jouable gratuitement sur ordinateurs et mobiles et qui prendra place dans le même univers que League of Legends, avec les mêmes Champions.

Bonne nouvelle pour tous les fans, Legends of Runeterra sortira le 24 janvier prochain, en bêta ouverte. Ce sera enfin l'occasion de découvrir ce jeu de cartes qui ressemble quand même beaucoup à Hearthstone, Artifact et The Elder Scrolls: Legends, tous ces titres s'inspirant de toute façon de Magic : L'Assemblée. Actuellement jouable en bêta fermée par quelques chanceux, Legends of Runeterra aura donc droit à une grosse mise à jour modifiant certaines cartes, mais rajoutant surtout la possibilité d'avoir une liste d'amis et de jouer en partie classée. Oui, la première saison sera lancée le 24 janvier prochain, mais il s'agira d'une saison test pour Riot, qui se déroulera jusqu'au lancement de la version finale du jeu.

En attendant la sortie de Legends of Runeterra sur PC, iOS et Android, vous pouvez vous préinscrire sur le site officiel du jeu et ainsi avoir un accès anticipé de 24 heures, mais surtout la carte Moonstruck Poro Guardian.

Lire aussi : League of Legends : une bande-annonce cinématique en CGI à couper le souffle pour le lancement de la Saison 10