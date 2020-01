Plague Inc. : les téléchargements explosent en Chine avec le coronavirus

Vous connaissez sans doute Plague Inc. ou sa version Evolved, un jeu de stratégie signé Ndemic Creation où le joueur doit répandre un virus dans le monde entier et détruire l'humanité. Un scénario qui n'est pas sans rappeler le 2019-nCov, un coronavirus qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours, et qui a déjà causé la mort de plusieurs personnes en Chine.

Eh bien justement, les joueurs chinois ont massivement téléchargé Plague Inc. sur mobiles, le titre est en tête des téléchargements sur l'App Store dans le pays. Les joueurs espèrent ainsi mieux comprendre le fonctionnement d'un virus et ses méthodes de propagation, mais le créateur du jeu James Vaughan met en garde :

L'épidémie de coronavirus en Chine est profondément préoccupante et nous avons reçu beaucoup de questions des joueurs et des médias.

Plague Inc. existe depuis huit ans maintenant et chaque fois qu'il y a une épidémie, nous constatons une augmentation du nombre de joueurs, alors que les gens cherchent à en savoir plus sur la propagation des maladies et à comprendre la complexité des épidémies virales. Nous avons spécifiquement conçu le jeu pour qu'il soit réaliste et informatif, sans pour autant faire du sensationnel avec les graves problèmes du monde réel. Cela a été reconnu par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies et d'autres organisations médicales de premier plan à travers le monde.

Cependant, n'oubliez pas que Plague Inc. est un jeu, pas un modèle scientifique et que le coronavirus est une situation très réelle qui affecte un grand nombre de personnes. Nous recommandons toujours aux joueurs d'obtenir leurs informations directement des autorités de la santé locale et mondiale.