Plague Inc : Le Remède, le DLC gratuit pour sauver le monde est enfin là

En début d'année dernière, alors que le COVID-19 commençait pointer le bout de son nez un peu partout dans le monde, Plague Inc. a été mis sous le feu des projecteurs. Le titre de Ndemic Creations propose pour rappel de diffuser un virus puis de le faire muter pour anéantir l'humanité, avec des mécaniques assez réalistes pour mieux comprendre la propagation des virus.

Le jeu, qui n'a pas vocation à être totalement réaliste et loin d'être « un modèle scientifique », a quand même aidé l'OMS et la CEPI, Ndemic Creation a en effet fait un don de 250 000 $ pour endiguer la pandémie de coronavirus, et un DLC inversant la situation était alors annoncé. Après des mois d'attente, voici donc Plague Inc : Le Remède (ou The Cure), créé avec l'aide d'experts de l'OMS, la CEPI et le GOARN.

Ce contenu additionnel gratuit permet ainsi de trouver le patient zéro, contrôler la propagation de l'épidémie en prenant diverses mesures, aider l'économie qui chute à cause des quarantaines et, bien évidemment, le but ultime est développer un vaccin rapidement. Le DLC Le Remède est à télécharger gratuitement sur Steam « jusqu'à ce que le COVID-19 soit sous contrôle », il faut quand même posséder Plague Inc. dans sa bibliothèque pour y jouer. Le jeu de plateau tiré de la licence est à 55,52 € chez Darty.