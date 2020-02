Plague Inc. retiré de l'App Store chinois pour contenu illégal

Le mois dernier, alors que l'épidémie de coronavirus commençait à battre son plein en Asie, Plague Inc. s'est hissé en tête des téléchargements sur l'App Store chinois. Ndemic Creation, son développeur, ne s'en est pas trop vanté, préférant rappeler qu'il ne s'agit que d'un jeu vidéo, certes réaliste, mais qui n'a aucune volonté d'apporter des réponses médicales.

Si cela pouvait faire sourire le mois dernier, ce n'est plus du tout le cas pour Ndemic Creation, qui vient de partager un message sur son site officiel pour annoncer que Plague Inc. n'est plus disponible sur l'App Store en Chine. Le studio semble assez désemparé face à cette situation, affirmant que « la situation est complètement hors de (son) contrôle ». La raison de la disparition du jeu ? Eh bien, d'après la Cyberspace Administration of China, Plague Inc. « inclut du contenu qui est illégal en Chine ». Pourtant, le titre était disponible dans le pays depuis de longues années.

Bien évidemment, Ndemic Creation fait tout son possible pour faire revenir son jeu sur l'App Store, et va essayer d'entrer en contact avec la CAC pour savoir quel est exactement le problème avec Plague Inc.. Le studio rappelle quand même qu'il est indépendant et basé en Angleterre, que son jeu a été reconnu par plusieurs organisations comme la CDC (Centers for Disease Control and Prevention) pour son utilité pédagogique, et qu'il travaille avec d'autres organisations mondiales pour aider le confinement et le contrôle du coronavirus du mieux que possible à son échelle.