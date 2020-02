Overwatch : la Limitation du choix de Héros et de grosses nouveautés dans la Forge disponibles sur le PTR

Jeff Kaplan avait pris la parole il y a quelques jours pour annoncer plusieurs choses à venir dans Overwatch, notamment la Limitation du choix de Héros, bannissant temporairement des personnages en Parties compétitives. Eh bien, cette fonctionnalité est déjà disponible sur le PTR.

Pour rappel, la Limitation du choix de Héros (ou Hero Pool en anglais) doit normalement faire son entrée pour la Saison 21, qui débutera en mars. Avec cette fonctionnalité, une sélection de Héros seront injouables pendant une semaine en Parties compétitives, afin de faire varier la meta et rendre les matchs plus intenses. Blizzard veut essayer au plus tôt ce système, qui est donc à découvrir sur les serveurs de test dès maintenant, aux côtés d'autres changements.

Eh oui, il y a d'autres modifications, comme l'ordre des modes de jeu sur le profil de Carrière des joueurs qui est désormais plus logique, les interactions entre les capacités immobilisantes (la Grenade Flash de McCree ou la Fléchette hypodermique d'Ana par exemple) ont été modifiées, le Mur de Glace de Mei affiche désormais des dégâts lorsqu'il est à moitié détruit, et les joueurs n'ont désormais plus que 35 secondes pour composer leurs équipes en début de parties Assaut, Hybride, Contrôle et Escorte de convoi, contre 40 secondes avant.

Mais les gros changements sont à retrouver dans la Forge, le mode permettant de créer ses propres parties en ajoutant un tas de petites règles et modificateurs. Ces derniers sont bien plus nombreux, et surtout, les joueurs peuvent s'amuser sur trois nouvelles cartes de Forge, à savoir une île de 40 m² ouverte, une salle fermée de la même taille et une immense île de 900 m², qui promet de très belles choses pour les esprits créatifs.

Ces fonctionnalités sont à retrouver dès maintenant dans Overwatch sur PC via le PTR, et devraient arriver prochainement sur les serveurs live, sur ordinateurs et consoles. Sauf sans doute la Limitation du choix de Héros, qui arrivera en mars, avec la Saison 21.

