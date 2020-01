Overwatch : limitation des Héros et Laboratoire sur les serveurs live, Jeff Kaplan fait le point sur l'avenir du jeu

Blizzard l'avait annoncé il y a quelques jours, il vient de publier un nouveau carnet des développeurs d'Overwatch. Cela faisait longtemps que Jeff Kaplan, directeur du jeu, ne s'était pas directement adressé à la communauté, et il dévoile les futures fonctionnalités de son titre multijoueur.

Pas le temps niaiser, Jeff Kaplan avoue que les mises à jour d'équilibrage ne sont pas publiées assez rapidement dans Overwatch, passant d'abord par le PTR (PC) avant d'arriver sur les serveurs live de toutes les plateformes. Mais très prochainement, les joueurs d'Overwatch sur ordinateurs comme sur consoles pourront découvrir « l'encart Laboratoire », un mode de jeu où les développeurs proposeront des modifications à toute la communauté, que ce soit l'équilibrage de Héros ou le fonctionnement d'autres modes, avec parfois des changements drastiques (comme la 3-2-1 ?), mais pas forcément définitifs, l'objectif étant de changer rapidement la méta. Blizzard précise que les tests de stabilité se feront toujours sur le PTR, le Laboratoire sera donc un mode expérimental.

Jeff Kaplan mentionne également la Saison 21, qui débutera en mars. Blizzard lancera le Hero Pool, où « Limitation du choix de Héros », rendant certains personnages non jouables pendant une semaine en Partie compétitive, obligeant les joueurs à bouleverser leurs habitudes et à varier les compositions d'équipe. Là encore, rien n'est gravé dans le marbre, Blizzard pourra modifier cette fonctionnalité par la suite, en changeant la durée du Hero Pool par exemple, le but étant encore une fois de modifier la meta plus souvent.

D'autres nouveautés arriveront dans Overwatch, notamment une grosse mise à jour pour la Forge, où la possibilité de partager ses replays avec les autres joueurs, une bonne idée pour les créateurs de contenus vidéo. Le profil de carrière des joueurs aura quant à lui droit à une petite refonte, cela a été longuement demandé par la communauté, mais Jeff Kaplan reviendra sur ces points dans les prochains mois.

Pour rappel, Overwatch est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, et il accueille en ce moment l'évènement du Nouvel An Lunaire 2020.

