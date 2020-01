Overwatch : Nouvel An Lunaire 2020, patch 1.44 et skin GOAT pour Brigitte

Comme l'avait annoncé hier Blizzard, Overwatch vient d'accueillir ce soir l'évènement du Nouvel An Lunaire 2020. C'est une nouvelle fois l'occasion de débloquer des skins, des emotes, tags et entrées en scène, tout en participant à des défis et des modes temporaires.

Si le Capture du Drapeau fait évidemment son retour, les joueurs peuvent également découvrir le Capture de Drapeau Éclair, qui rapproche les drapeaux de chaque équipe, pour des parties plus rapides et des affrontements plus nerveux. Concernant les défis, comme à Noël, trois skins, icônes et tags pour Doomfist, Winston et Bouldozer sont à gagner en remportant des matchs rapides, classés ou en Arcade chaque semaine. Pour les skins Légendaires et les autres objets cosmétiques, il faudra croiser les doigts avec les Coffres ou lâcher des pièces d'or. Pour ce Nouvel An Lunaire 2020, ce sont Moira, Brigitte, Lúcio et Sombra qui ont droit à des tenues Légendaires. Pour les curieux, des images et vidéos sont à retrouver sur la page suivante.

Par ailleurs, la mise à jour de ce soir fait passer Overwatch en version 1.44 sur les serveurs live, l'occasion pour les développeurs d'équilibrer quelques Héros. Le Champ d'Immortalité de Baptiste dure ainsi maintenant 5 secondes, contre 8 avant, et son cooldown passe de 20 à 25 secondes. Sa capacité ultime Matrice amplificatrice se charge quant à elle 20 % moins vite. Le Canon endothermique de Mei a aussi droit à un nerf, il ralentit désormais la vitesse de 20 à 70 % pendant 1 seconde, contre 30 à 90 % pendant 1,5 seconde avant le patch. Les Turboréacteurs de D.Va ont maintenant un temps de recharge de 3 secondes, contre 5 avant, le Blindage d'Orisa réduit les dégâts de 50 %, contre 40 % avant, les flèches de l'Arc tempête de Hanzo ont une vitesse de 110, contre 125 avant, et l'Uppercut de Doomfist a un temps de récupération de 0,35 seconde, contre 0,2 seconde avant.

Enfin, Blizzard vient de dévoiler la skin GOAT (Greatest Of All Time) pour Brigitte, une tenue de l'Overwatch League qui sera à débloquer du 6 au 19 février prochain, afin de célébrer le lancement de la troisième saison. Concernant l'évènement du Nouvel An Lunaire 2020, il se terminera le 5 février prochain.

