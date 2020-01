Overwatch : Jeff Kaplan parle de l'état du jeu et de la composition 3-2-1

Overwatch n'est pas au mieux de sa forme, alors qu'il n'a même pas encore fêté son quatrième anniversaire. Les joueurs professionnels quittent petit à petit le navire, affirmant que le jeu de Blizzard n'est plus aussi amusant à jouer qu'avant (sans parler des casters de l'Overwatch League qui partent à la chaîne), et du côté des joueurs casuals, il faut attendre 10 minutes avant de trouver une Partie rapide si vous voulez jouer un DPS.

Car non, la File d'attente par rôle n'a pas vraiment arrangé l'état d'Overwatch. Certes, les compositions sont plus équilibrées, mais les joueurs restent dépendants de la meta, qui tourne surtout autour des Héros équipés d'un bouclier, et malgré des nerfs à la pelle, difficile d'y échapper pour gagner une partie. Bref, il faut de la patience pour jouer à Overwatch, et ça, Blizzard en est bien conscient. D'habitude discret concernant ce qui se passe en interne, le directeur du jeu Jeff Kaplan a publié un long message sur le forum pour expliquer le travail actuel des développeurs, visant notamment à réduire l'attente entre les parties pour les joueurs de DPS.

Le studio a d'abord essayé de jouer avec des compositions 4-1-1, à savoir un Tank, un Healer et trois DPS (ce qui arrivait souvent en Partie rapide avant la 2-2-2 d'ailleurs), mais le résultat n'était pas concluant. Le soigneur avait trop de boulot pour tenir tout le monde en vie et devenait la cible prioritaire des 4 DPS adverses, un enfer. L'équipe a donc eu l'idée de tester des compositions 3-2-1, avec toujours un Tank, mais deux Healers et trois DPS. Une expérimentation qui est en court depuis le mois de décembre chez Blizzard et qui semble assez bien fonctionner, même si Jeff Kaplan prend beaucoup de pincettes, évoquant de nombreux avantages, mais aussi quelques inconvénients à cette composition.

Le principal souci vient des Off Tanks, pour Tanks offensifs, ces personnages qui sont surtout là pour faire des dégâts en première ligne tout en apportant du soutien à l'équipe, à l'instar de D.Va, Chopper et Zarya. Ils sont à différencier des Main Tanks comme Reinhardt ou Orisa, qui sont eux là pour accompagner l'équipe et les protéger, en prenant des dégâts à la place des autres. Sauf que la 3-2-1 ne fait pas la distinction entre les deux types de Tank, et aller au combat avec un Bouldozer à la place d'un Reinhardt n'est clairement pas aussi efficace. Blizzard, pour ses tests internes, a ainsi légèrement modifié Chopper pour le faire passer en DPS, avec seulement 400 PV (contre 600 actuellement en Tank), mais Jeff Kaplan se pose d'autres questions. Cela est-il suffisant ? Ou alors faudrait-il transformer les Off Tanks en Main Tanks, et si oui, comment ? Blizzard se creuse la tête, essaye des choses, ce qui est plutôt rassurant pour les fans.

Mais la principale question concerne la File d'attente par rôle. En Partie rapide, il faut actuellement moins de deux minutes pour jouer un Tank, contre une dizaine pour jouer un DPS. Et comme la plupart des joueurs veulent jouer rapidement, certains optent pour le rôle de Tank, mais sélectionnent Chopper (toujours Tank à l'heure actuelle) pour un rôle plus proche du DPS, tandis que d'autres aiment simplement jouer des Main Tanks comme Reinhardt ou Orisa. Blizzard doit donc distinguer ces deux catégories de joueurs afin d'être certain que faire passer un Off Tank en DPS réduise bien le temps d'attente.

L'un des soucis majeurs concernant la 3-2-1 vient du seul Main Tank, qui a d'un coup beaucoup d'importance qu'avec la 2-2-2. Élément central de la composition, il doit mener l'équipe jusqu'au combat et de nombreux joueurs n'ont pas apprécié avoir autant de pression sur leurs épaules pendant les tests internes. La question de la meta se pose encore et toujours, et si Reinhardt devient incontournable, il sera alors présent dans 100 % des compositions (cela vaut surtout pour les Parties classées), frustrant les joueurs préférant d'autres Héros Main Tanks ou aimant changer de personnage de temps en temps. Au contraire, des joueurs aiment être les Héros et porter leur équipe vers la victoire, mais Overwatch vise une large communauté, difficile de contenter tout le monde.

Concernant les trois Héros DPS, les retours sont plus satisfaisants, évidemment. Trouver une partie en jouant cette classe est plus rapide (même s'il s'agit de parties en interne chez Blizzard, rappelons-le), et certains joueurs polyvalents qui avaient abandonné l'idée de jouer DPS pour trouver une partie en moins de 5 minutes redécouvrent avec plaisir cette classe. Mieux encore, les joueurs ont moins de pression qu'avec seulement deux DPS : si un joueur était mauvais, l'autre devrait vraiment être clutch pour remporter les teamfights, mais avec trois DPS, c'est différent et moins stressant. Autre point intéressant, un testeur a souligné qu'avec trois DPS, la cohésion d'équipe était un peu moins présente qu'avant. Overwatch a toujours été un jeu basé sur le teamplay, mais avec cette composition, les exploits individuels sont plus légion, et partir dans cette direction n'est pas une mauvaise chose pour Jeff Kaplan.

Le directeur du jeu affirme au passage qu'au lancement de ce test interne, les développeurs voyaient là encore « une des expériences folles de Jeff », mais il a vite rappelé qu'avant la File d'attente par rôle en 2-2-2, la plupart des parties d'Overwatch, que ce soit en OWL, Classée ou Rapide, comportaient des compositions en 3-2-1, voire sans Tanks. Il suffit de lancer une Partie rapide classique en Arcade pour voir des compositions avec 5 DPS et un Healer pour s'en rendre compte. En clair, la 3-2-1 serait plutôt un retour aux sources d'Overwatch, et globalement, Blizzard est assez satisfait des parties jouées en interne avec cette composition.

Cependant, Jeff Kaplan insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pour le moment que d'un test, une expérimentation comme il en fait souvent avec les développeurs. Le directeur du jeu et son équipe vont maintenant réfléchir à un moyen d'essayer la 3-2-1 avec la communauté, via le PTR ou le jeu live, mais pas de panique : contrairement à la plupart des nouveautés sur le PTR, cette expérimentation est loin d'être définitive et ne risque pas de s'imposer sur le jeu de sitôt.

Ce qu'il faut surtout retenir du long message de Jeff Kaplan, c'est que Blizzard n'abandonne pas Overwatch, contrairement à ce qu'imaginent certains joueurs. Non, le jeu n'est pas en grande forme, mais en interne, les choses bougent, et même si l'idée de la 3-2-1 n'est pas forcément optimale, les développeurs essayent, testent leurs idées et veulent faire vivre leur titre le plus longtemps possible. En même temps, le contraire serait étonnant, car si Overwatch 2 est attendu (peut-être dès cette année, le compte Twitter des Vancouver Titans a d'ailleurs fait la même boulette que PlayStation Brasil hier soir...), il ne proposera que du PvE en nouveauté, les joueurs du premier Overwatch auront quand même droit à du contenu inédit par la suite. Même si toute la communauté est d'accord que pour faire évoluer Overwatch en PvP, il faudrait surtout plusieurs nouveaux Héros, pour proposer diverses meta en même temps.