Overwatch 2 : une année de sortie lâchée par PlayStation

Oui, voilà encore une rumeur sur Overwatch 2. Pour rappel, le jeu avait fuité de toutes parts avant d'être enfin officialisé par Blizzard lors de la BlizzCon 2019, ce qui avait d'ailleurs pas mal démoralisé Keff Kaplan et son équipe. Mais cette fois, c'est la date de sortie du titre qui nous intéresse.

Car même si Overwatch 2 était jouable en novembre dernier, Jeff Kaplan a bien précisé que le développement n'était pas très avancé et qu'il faudrait attendre avant de pouvoir mettre les mains sur la version finale du jeu. En clair, une sortie en 2020 est loin d'être certaine, mais le compte officiel brésilien de PlayStation vient peut-être de faire une boulette. C'est ce que rapporte Voxel, qui partage au passage une capture d'écran du tweet, effacé depuis. Le message disait :

2020 sera l'année où Overwatch 2 arrivera sur PS4, et pour nous préparer, nous avons parlé à certains de ses développeurs, qui nous ont fourni des informations intéressantes.

Concernant le lien, eh bien, il renvoie simplement à une interview du PlayStation Blog brésilien réalisée en novembre dernier, à l'occasion de l'officialisation du jeu. Rien de bien croustillant ici, mais le message sur Twitter est bien explicite : d'après PlayStation Brasil, Overwatch 2 sortirait en 2020. Bien évidemment, les pincettes sont de mise, mais si cela est avéré à l'avenir, Jeff Kaplan risque de nous faire une syncope avant la sortie du jeu. Quoi qu'il en soit, une sortie en 2020 est tout à fait crédible, Blizzard met actuellement en pause les nouveautés dans le premier Overwatch, qui ne devrait accueillir qu'un seul nouveau Héros avant la sortie du second volet, difficile d'imaginer le jeu être abandonné plus d'un an par Blizzard.