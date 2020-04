Overwatch : une date de sortie pour Echo sur les serveurs live

Depuis l'arrivée de Sigma l'été dernier, Overwatch n'a pas accueilli de nouveau Héros, les joueurs commencent à s'impatienter, mais fort heureusement, Blizzard a dévoilé il y a quelques semaines Echo, 32e Héros de son jeu compétitif qui est d'ailleurs déjà jouable sur les serveurs de test, uniquement accessibles sur PC pour rappel.

Poursuite du plan de vol. Descente amorcée.

Écho arrive dans Overwatch le 14 avril ! pic.twitter.com/pp4slv58vk — Overwatch (@OverwatchFR) April 9, 2020

Mais pour le reste des joueurs, l'attente touchera très bientôt à sa fin, Blizzard vient d'annoncer qu'Echo débarquera le 14 avril dans Overwatch sur les serveurs live PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Il s'agit pour rappel d'un personnage de type Dégât, disposant d'un tir de projectiles, d'un rayon puissant, de bombes collantes et d'une capacité ultime lui permettant de copier pendant quelques secondes un Héros de l'équipe adverse, tout en rechargeant ses capacités plus rapidement. De quoi renverser un teamfight ?

Jugée trop puissante les premiers jours sur le PTR, Echo a déjà eu droit à quelques ajustements concernant ses capacités, notamment le Vol et le Rayon focalisé, vous pourrez découvrir tout cela par vous-même dès mardi prochain.