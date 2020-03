Overwatch : Echo, 32e Héros, officialisée en vidéo

Depuis quelques jours, Blizzard tease le prochain personnage jouable d'Overwatch. Dernier indice en date, une photo du convoi de Route 66, bien connu pour avoir contenu Echo. Eh bien, c'est désormais officiel, Echo sera le 32e Héros d'Overwatch, le personnage a droit à une petite vidéo revenant sur ses origines :

Echo est donc un robot équipé d'une intelligence artificielle novatrice, directement tirée des travaux et de la personnalité du Dr. Mina Liao. Pour rappel, le personnage était apparu pour la première fois dans le court-métrage dédié à Ashe et McCree diffusé à la BlizzCon 2018, avant de revenir en force l'année dernière pour la présentation d'Overwatch 2.

Pour l'instant, les informations sont maigres concernant Echo, mais le 32e Héros devrait arriver très prochainement sur le PTR et peu après sur les serveurs live d'Overwatch sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.