Overwatch : le teasing continue, du concret la semaine prochaine ?

En tout début de semaine, Blizzard lançait son teasing pour de la nouveauté dans Overwatch. Il s'agissait d'un message laissé par le Dr. Mina Liao parlant du prototype Athena, qui est sans doute en lien avec Echo, Héros qui devrait en toute logique arriver un jour ou l'autre dans le jeu. Et bien évidemment, le teasing continue.

Accès en cours…

État du fichier : corrompu.

Lecture initiée. pic.twitter.com/vOxwp4251U — Overwatch (@OverwatchFR) March 17, 2020

Hier soir, Blizzard a publié une courte vidéo qui est en fait un enregistrement audio corrompu du Dr. Mina Liao, et il est question d'un incident survenu. Difficile d'y voir plus clair avec ces quelques secondes de son, mais les développeurs ont partagé un élément un peu plus intéressant aujourd'hui : un document montrant un convoi. Mais pas n'importe lequel, c'est celui de la carte Route 66, et comme le dévoilait le court-métrage sur McCree et Ashe, il contenait Echo ! Il y a donc de très fortes chances que cet androïde soit le 32e Héros d'Overwatch.

Accès en cours …

Décryptage du fichier : terminé

Affichage de l'image pic.twitter.com/rNnvdsMykJ — Overwatch (@OverwatchFR) March 18, 2020

Mieux encore, la date du 23 mars est affichée sur le document, comme vous pouvez le voir ci-dessus. Blizzard va-t-il officialiser l'arrivée d'Echo lundi prochain, puis la rendre disponible dès le lendemain, du mois sur les serveurs de test ? Réponse dans quelques jours.