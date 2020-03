Overwatch : enfin du teasing pour le 32e Héros ?

En juillet dernier, Blizzard lançait dans Overwatch Sigma, 31e Héros de son multijoueur compétitif. Sauf que depuis, plus rien, le studio a officialisé Overwatch 2 en novembre et a indiqué qu'un Héros devrait débarquer dans le premier opus avant le lancement de sa suite. Et si le teasing venait de débuter aujourd'hui ?

> Accessing…



> Fragment Recovered: Personal Log of Dr. Mina Liao



> File status: Complete pic.twitter.com/8pNW3RO1sp — Overwatch (@PlayOverwatch) March 16, 2020

Le compte officiel de Blizzard vient en effet de partager un nouveau message sur les réseaux sociaux. Il est question d'un extrait du journal du Dr. Mina Liao, qui semble être une fervente défenseure des Omniaques et de la vie artificielle. Elle travaille sur un certain « prototype Athena » approuvé par Jack Morrison (Soldat : 76), qui pourrait bien être en lien avec le 32 Héros d'Overwatch. Pour rappel, Athena est l'intelligence artificielle de Gibraltar et de l'Orca, très liée à Winston, et qui pourrait être également en lien avec Echo.

Comme toujours, il faudra attendre une présentation du personnage, ou un autre teasing, pour découvrir de quoi il s'agit réellement, mais les fans d'Overwatch ne vont clairement pas cracher sur un peu de nouveautés. En attendant, l'évènement des Archives 2020 est disponible jusqu'au 2 avril prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.