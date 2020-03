Overwatch : les missions d'Archives sont de retour, avec des skins inédites

Les mises à jour d'Overwatch sont les mêmes chaque année, et après le Nouvel An lunaire, place aux Archives, des missions orientées vers le PvE qui permettent de revivre des moments forts de l'histoire des Héros. Sauf que cette fois, pas de missions inédites, les joueurs peuvent simplement retrouver l'Insurrection à King's Row, les Représailles au Rialto et l'Avis de Tempête à La Havane.

Bon, il y a quand même de la nouveauté à se mettre sous la dent, fort heureusement. Les trois missions pourront être rejouées avec des défis précis, c'est l'Insurrection qui ouvre le bal avec Cœurs de Magma et Dragon de Papier. Le premier laisse des flaques de lave à la place des ennemis, tandis que le second permet aux Héros d'infliger davantage de dégâts, mais ils ont moins de points de vie. La semaine prochaine, ce sera Représailles qui aura droit à ses défis, puis Avis de Tempête en dernière semaine. Et bien évidemment, un tas de nouveautés cosmétiques sont à débloquer dans les coffres, à découvrir sur la seconde page.

Blizzard en profite pour lancer des défis hebdomadaires classiques, pour débloquer des icônes de joueurs, des tags et des skins, c'est Symmetra qui passe en première avec la tenue colorée Hori, puis viendront Torbjörn rouillassé et Mei ourson. Comme à chaque fois, il suffit de remporter des parties, dans tous les modes, même le Laboratoire. Tout cela est à retrouver dans Overwatch jusqu'au 2 avril 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.