Overwatch : le Laboratoire lancé avec un défi Mardi gras d'Ashe

Jeff Kaplan l'avait annoncé hier, Overwatch vient de recevoir une mise à jour sur ordinateurs et consoles, rajoutant le Laboratoire. Il s'agit pour rappel d'un nouveau mode de jeux où les développeurs vont pouvoir expérimenter des réglages à grande échelle, et pour débuter, c'est la 3-2-1 qui est introduite dans le Laboratoire.

Trois DPS, deux Soigneurs, un Tank, voilà une possible solution pour réduire la file d'attente des joueurs voulant jouer un Héros de type DPS. Le résultat est sans appel, il faut environ 2 à 3 minutes pour trouver une partie dans le Laboratoire, contre une dizaine dans les parties classiques. Mais les joueurs de Tanks grincent des dents, ce sont eux qui doivent désormais patienter 10 minutes avant de trouver une partie... Pas de panique cependant, le Laboratoire est un mode expérimental, Jeff Kaplan l'a rappelé de nombreuses fois, il n'y a rien de définitif ici, la grosse nouveauté réside dans le fait que le Laboratoire permet également aux joueurs sur consoles (PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch) de découvrir des nouveautés comme le proposait le PTR sur PC.

Mais pour accompagner cette nouvelle composition, les développeurs ont nerfé ou buffé certains Tanks dans le Laboratoire. Le changelog est à retrouver sur la seconde page, mais pour faire simple, la Matrice défensive de D.Va dure désormais 4 secondes, Zarya peut donner du bouclier à tous les alliés dans un rayon de 7 m, les coups de Marteau à réaction de Reinhardt font davantage de dégâts, Chopper peut créer un nuage soignant les alliés et réduisant les dégâts subits, Winston a 100 points d'armure supplémentaires et l'Écran expérimental de Sigma a davantage de PV et se régénère plus vite. Parmi les Tanks, seul Bouldozer reste inchangé.

Pour accompagner cette mise à jour, Blizzard vient de lancer le Mardi gras d'Ashe, un évènement qui aura lieu jusqu'au 9 mars prochain et qui permet de débloquer une skin pour Ashe ainsi que des tags pour divers Héros. Comme pour les précédents défis, il suffit de gagner des parties, qu'importe le mode, pour débloquer les éléments cosmétiques d'Ashe et visionner des streams sur Twitch pour gagner les tags. Comme quoi, l'accord avec YouTube Gaming ne concerne que l'eSport.