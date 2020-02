Overwatch : le Laboratoire arrive demain, et encore des matchs de League annulés

Le mois dernier, Blizzard donnait enfin des nouvelles d'Overwatch et Jeff Kaplan prenait la parole dans une vidéo dévoilant les plans du studio, avec notamment le Laboratoire pour les Expérimentations et le Choix de Héros. Ce dernier point arrivera comme prévu en mars, mais avant cela, le Laboratoire débarquera dès demain.

C'est ce que vient d'annoncer Jeff Kaplan dans un nouveau carnet des développeurs, bien que le directeur d'Overwatch précise qu'il peut y avoir un contretemps au dernier moment reportant le lancement du Laboratoire. Pour rappel, il s'agira d'un nouveau mode de jeu, en plus des Parties rapides, classées, personnalisées et l'Arcade, permettant aux développeurs d'expérimenter des choses inédites dans Overwatch. Au lancement, le Laboratoire permettra ainsi de découvrir la 3-2-1, une nouvelle composition avec trois DPS, deux Soigneurs et un Tank, ce qu'avait déjà évoqué Jeff Kaplan il y a quelques semaines sur les forums du jeu. Nous devrions également voir des changements concernant les Tanks offensifs, à savoir D.Va, Chopper et Zarya. L'objectif est ici de réduire le temps d'attente avant de trouver une partie en jouant un DPS, reste à voir si ce sera concluant.

Le directeur du jeu rappelle cependant de nombreuses fois pendant la vidéo qu'il n'y a absolument rien de définitif dans les changements apportés dans le Laboratoire, ces Expérimentations sont justes là pour que les développeurs essayent des choses, et que les joueurs en soient informés tout en étant impliqués. À l'heure actuelle, rien ne dit que la 3-2-1 arrivera bien dans les matchs classiques, pas de panique ! Mais ce mode de jeu servira quand même à gagner de l'expérience et à débloquer des Coffres ou avancer dans des défis hebdomadaires, Jeff Kaplan tease d'ailleurs un nouvel évènement à venir sous peu. Bon, il a fuité dans tous les sens sur la Toile, il s'agira d'un défi sur le thème de Mardi gras avec des tags et surtout une skin d'Ash à débloquer.

Du côté des mauvaises nouvelles, les organisateurs de l'Overwatch League viennent d'annuler de nouveaux matchs, qui devaient se dérouler à Séoul dans le courant du mois de mars 2020. Encore une fois, c'est à cause du coronavirus, les matchs des Semaines 5, 6 et 7 en Corée du Sud n'auront pas lieu le mois prochain. Coup dur pour les fans et les équipes, d'autant plus que devaient également se tenir lors de ces Homestands coréens les matchs chinois, annulés depuis plusieurs semaines déjà. Un vrai casse-tête pour l'organisation, il faudra encore patienter pour voir comment Blizzard va permettre à toutes les équipes de jouer tout en contentant les fans.