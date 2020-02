Overwatch League : les matchs annulés à cause du coronavirus reprogrammés, mais à Séoul

Vous le savez, l'épidémie de coronavirus fait toujours des ravages, et de nombreuses mesures sont prises pour éviter les infections. Blizzard avait ainsi annoncé qu'il n'assurerait pas le maintien des matchs d'Overwatch League devant se dérouler en Chine (Shanghai, Guangzhou et Hangzhou) en février et mars.

Mais bien évidemment, ces matchs, il faudra bien les jouer un jour ou l'autre, et Blizzard a donné des nouvelles du programme tout récemment. Alors non, aucun match n'aura lieu comme prévu en Chine, ces parties se tiendront à Séoul, en Corée du Sud, lors des Semaines 6 et 7 de l'Overwatch League, ce qui promet des week-ends chargés pour les spectateurs et commentateurs. Blizzard espère même caser un ou deux matchs lors de la Semaine 5, au Homestand des Seoul Dynasty, mais affirme que rien ne change concernant les matchs à Washington (S5), Miami (S6) et Atlanta (S7).

C'est donc un peu le bazar concernant l'organisation de ces matchs, le mieux reste encore de consulter chaque semaine le programme de l'OWL. Pour rappel, la compétition a repris depuis deux week-ends, avec des matchs à Philadelphie hier et avant-hier.

Lire aussi : Activision-Blizzard : la diffusion exclusive sur YouTube Gaming estimée à 160 millions de dollars