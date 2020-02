Activision-Blizzard : la diffusion exclusive sur YouTube Gaming estimée à 160 millions de dollars

Il y a quelques semaines, peu avant la reprise de l'Overwatch League, Activision-Blizzard annonçait un partenariat avec YouTube Gaming. Toutes les compétitions d'Overwatch, Call of Duty et Hearthstone vont donc être diffusées uniquement sur la plateforme de Google, et celle-ci a visiblement sorti un paquet de billets pour cet accord.

Comme le rapport plusieurs sources de The Esports Observer, l'accord commercial entre Activision-Blizzard et Google serait estimé à 160 millions de dollars, pour diffuser l'Overwatch League, la Call of Duty League et les Hearthstone Masters uniquement sur YouTube Gaming pendant trois ans. Le détail du montant reste inconnu, mais c'est l'OWL qui coûterait le plus cher, bien que la CDL serait quand même un élément « notable » de l'accord. Hearthstone, pas forcément aussi populaire que les deux autres franchises sur la scène eSport, ne serait inclus que comme cadeau dans le contrat. Le précédent deal d'Activision-Blizzard pour l'Overwatch League, avec Twitch, était quant à lui estimé à 90 millions de dollars sur deux ans.

Par ailleurs, l'accord entre les deux firmes inclurait de nombreuses clauses incitatives concernant les ventes d'espaces publicitaires et des objectifs de spectateurs, permettant de rapporter pas mal d'argent dans les ligues, d'où la satisfaction pour les différents acteurs de l'OWL et la CDL après l'annonce de ce contrat.