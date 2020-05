Overwatch : parties compétitives en Sélection libre, Laboratoire, Choix de Héros, Jeff Kaplan reprend la parole

Jeff Kaplan est visiblement toujours confiné chez lui, mais pas question pour autant de mettre son rôle de directeur d'Overwatch en suspens. Blizzard partage aujourd'hui un nouveau carnet des développeurs dans lequel Jeff Kaplan revient sur certains points. C'est à découvrir juste ici, n'oubliez pas d'activer les sous-titres en français :

Comme l'explique le directeur d'Overwatch, l'Arcade n'affichera plus le Mode compétitif en Sélection libre, permettant de changer de classe en pleine partie, mais les développeurs comptent faire revenir ce mode de jeu de manière officielle dans l'onglet Compétitif en juillet, avec la Saison 23, les joueurs pourront ainsi choisir entre la Sélection libre ou la File d'attente par rôle. Quelques essais auront même lieu en juin, en Arcade cependant. Cependant, Jeff Kaplan le précise bien, Blizzard équilibrera Overwatch en se basant sur les compositions 2-2-2, la Sélection libre sera donc possiblement chaotique (mais ça, les joueurs y sont habitués). Mais au moins, le mode sera permanent et laissera de la place pour un autre mode en Arcade. Les développeurs veulent cette année se focaliser sur l'équilibrage, rapide et efficace, et sur l'expérimentation de fonctionnalités, d'où cette idée. Mais surtout, conserver la Sélection libre permet de réduire le temps d'attente pour trouver une partie compétitive dans Overwatch, un point majeur pour les joueurs.

Jeff Kaplan profite de ce carnet des développeurs pour annoncer le retour du mode Laboratoire, terrain de jeu des membres de Blizzard pour tester de gros changements d'équilibrage, avec notamment des changements pour Bastion, qui se soigne plus rapidement et dont les tirs sont moins dispersés en configuration Sentinelle. Des changements, il y en a aussi pour Ana, qui soigne un peu moins avec son Fusil biotique, pour Ange, qui soigne un plus en Caducée, mais aussi pour Moira, dont les Orbes vont plus vite, mais avec un rayon et une durée réduits. Des buffs ou des nerfs qui pourront après débarquer dans les autres modes si les tests sont concluants.

Enfin, concernant le Choix de héros, qui bannissait pendant une semaine plusieurs personnages, eh bien, il n'existe plus pour les parties compétitives des joueurs ayant un rang à moins de 3 500, soit de nombreuses personnes. Le Choix de héros est toujours actifs pour les très bons joueurs et l'Overwatch League, les personnages bannis sont d'ailleurs basés sur les parties professionnelles du week-end (Paris Eternal vs Dallas Fuel ce dimanche à 21h00, n'oubliez pas !), mais une fois la saison terminée, Blizzard se basera sur des données extraites des matchs du Top 500 ou des Grands maîtres.

