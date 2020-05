Overwatch League : les Jetons de ligue font enfin leur retour !

En début d'année, Activision-Blizzard annonçait un partenariat avec YouTube Gaming, qui devenait alors diffuseur officiel des compétitions du studio. Adieu Twitch, qui était très apprécié des spectateurs de l'Overwatch League grâce à ses fonctionnalités complètes, dont la possibilité de gagner des Jetons de ligue simplement en regardant un match.

Le principe était simple, il suffisait de connecter ses comptes Blizzard Battle.net et Twitch puis de regarder des matchs de l'Overwatch League en direct pour obtenir des Jetons, qui servent ensuite dans le jeu à débloquer des skins de l'OWL. Sauf que depuis cette saison et sa diffusion sur YouTube Gaming, les Jetons gratuits avaient disparu, même si Blizzard a tenté de calmer la grogne des joueurs en en offrant quelques-uns. Une maigre compensation, mais tout cela sera bientôt de l'histoire ancienne, car les Jetons vont faire leur retour !

Eh oui, ce sont Blizzard et les casteurs américains qui ont annoncé la bonne nouvelle en vidéo et, comme il fallait s'en douter, il ne faudra pas directement passer par YouTube Gaming pour obtenir ces précieux Jetons. Non, Blizzard invite les fans à se connecter à leur compte sur le site officiel de l'Overwatch League, sur PC comme sur mobiles, ou à passer directement via l'application pour smartphones et tablettes afin de regarder les matchs de l'OWL en direct et ainsi débloquer 5 Jetons par heure. Mais vu la longueur des matchs, il faudra en regarder un tas pour pouvoir s'offrir une skin, qui coûte pour rappel 100 Jetons. Blizzard précise :

Votre temps de visionnage fait l’objet d’un suivi continu, aussi, si vous regardez 30 minutes d’un coup et que vous revenez plus tard pour 30 minutes de plus, vous obtiendrez les jetons correspondants au total cumulé d’une heure ;

Le temps de visionnage n’est comptabilisé que pour les matchs en direct suivis sur le site internet de l’Overwatch League (sur ordinateur ou sur mobile) et sur notre application officielle (sur iOS ou Android) ;

Les jetons de ligue seront disponibles sur votre compte après chaque heure complète de visionnage ;

Les jetons de ligue sont utilisables dans Overwatch sur toutes les plateformes (PC, PS4, Xbox, Nintendo Switch).

Si vous jouez sur consoles, il faut en effet connecter vos comptes PlayStation Network, Xbox Live ou Nintendo à Blizzard Battle.net, la démarche à retrouver ici. Pour rappel, l'Overwatch League a lieu presque tous les week-ends, les matchs se jouent uniquement en ligne à cause de la pandémie de COVID-19, et les spectateurs vont pouvoir découvrir dès ce vendredi, 19h00, les premières phases du tournoi May Melee, où les équipes d'Amérique du Nord s'affrontent entre elles, puis celles d'Asie.

