Overwatch : l'évènement du 4e anniversaire lancé, découvrez les skins en images

Blizzard l'avait annoncé la semaine dernière, il vient de lancer ce soir l'évènement célébrant le quatrième anniversaire d'Overwatch. Comme à son habitude, le studio partage une bande-annonce qui résume ce qu'il sera possible de faire dans le jeu multijoueur ces prochaines semaines.

Comme teasé tout au long du week-end, les joueurs vont pouvoir débloquer des skins Légendaires pour Ashe, Faucheur, Zenyatta, Ange et Bouldozer, mais également trois tenues Epiques pour Sigma, Fatale et McCree. Ces dernières sont à obtenir en terminant des défis hebdomadaires, rien de bien compliqué, il suffit de remporter neuf parties chaque semaine, qu'importe le mode de jeu. Par ailleurs, le mode Arcade accueillera un Choc qui changera tous les jours, le Lúcioball ouvre le bal, il sera suivi de l'Halloween terrifiant, de la Féérie hivernale, de l'Année du Rat, de l'Insurrection, des Représailles, de l'Avis de Tempête et de divers modes des Archives, et ainsi de suite.

Vous pouvez retrouver sur la seconde page des visuels des skins à débloquer dans l'évènement d'anniversaire, ainsi que des vidéos de trois nouvelles emotes pour Chopper, Sigma et Echo, dernier personnage en date dans Overwatch. Tout cela est à débloquer in-game jusqu'au 9 juin prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, Blizzard offre comme à chaque fois un Coffre au lancement de l'évènement.