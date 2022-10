Overwatch 2 : court-métrage d'animation pour Kiriko et drops Twitch avec une skin Légendaire gratuite

Cette semaine, Blizzard a lancé Overwatch 2 en free-to-play sur ordinateurs et consoles, rajoutant notamment trois nouveaux personnages jouables. Sojourn n'a eu droit à qu'à une vidéo racontant ses origines, tandis que la Reine des Junkers a eu la totale, avec notamment un sublime court-métrage d'animation, comme à la belle époque.

Eh bien, Kiriko aussi a droit à sa longue vidéo narrative, même si cela n'est pas une surprise puisqu'elle avait fuité, dans une version loin d'être définitive, le mois dernier. Cette fois, à l'occasion du début de la TwitchCon, nous avons eu droit à un court-métrage d'animation terminé, où la Healeuse n'hésite pas à utiliser ses puissantes capacités afin d'affronter des yakuzas et protéger sa famille et ses amis. Mais ce n'est pas tout ! Kiriko est au cœur d'une campagne Twitch Drops, permettant d'obtenir des éléments cosmétiques d'Overwatch 2 en regardant des streams. Les spectateurs vont ainsi pouvoir débloquer une réplique puis une skin Légendaire dans les prochains jours, tandis qu'un second évènement suivra dans la foulée avec un tag et un porte-bonheur d'arme, Blizzard détaille :

Que vous jouiez sur console ou PC, vous devrez lier à nouveau vos comptes Twitch et Battle.net afin de recevoir les drops sur Twitch d’Overwatch 2, même si vous en avez déjà obtenu par le passé. Voici les étapes à suivre pour vous lancer : Connectez-vous à votre compte Battle.net ;

Rendez-vous sur votre page Connexions ;

Cliquez sur le bouton « Connexion » de la ligne « Twitch » et suivez les instructions. Par ici le butin ! L’occasion de remporter le modèle légendaire Kiriko sukajan, le tag Tranchante pour Kiriko et le porte-bonheur d’arme Donut sera divisée en deux parties. Drop sur Twitch n° 1 : modèle légendaire Sukajan et réplique « Je prends soin de mes proches » pour Kiriko

Regardez n’importe quel stream de la catégorie Overwatch 2 sur Twitch pendant deux heures au total entre le 7 octobre à 23h00 (heure de Paris) et le 17 octobre à 8h59 (heure de Paris) pour remporter la réplique « Je prends soin de mes proches » ! Regardez quatre heures de plus (soit six au total) sur la même période pour gagner le modèle légendaire Kiriko sukajan !

Drop sur Twitch numéro 2 : tag Tranchante pour Kiriko et porte-bonheur d’arme Donut

Regardez n’importe quel stream de la catégorie Overwatch 2 sur Twitch pendant deux heures au total entre le 17 octobre à 20h00 (heure de Paris) et le 24 octobre à 9h00 (heure de Paris) pour remporter le tag Tranchante pour Kiriko ! Regardez trois heures de plus (soit cinq au total) sur la même période pour gagner le porte-bonheur d’arme Donut ! Après avoir récupéré des drops sur Twitch, faites attention à bien vous connecter à la région dans laquelle vous souhaitez recevoir votre récompense, car vos objets seront envoyés dans la première région à laquelle vous vous connecterez. Votre ou vos récompenses peuvent mettre jusqu’à 24 heures à apparaître dans le jeu. Retrouvez ici davantage d’informations sur le gain et l’obtention des drops sur Twitch.

Vu le temps (ou l'argent) demandé pour obtenir des skins dans Overwatch 2, c'est une occasion à ne pas louper. Le jeu est pour rappel disponible en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

Lire aussi : TEST Overwatch 2 : de l'or transformé en dollars