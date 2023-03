Overwatch 2 : la skin Tornade Tragique (One-Punch Man) pour Kiriko dévoilée en images

Au lancement de la Saison 3 d'Overwatch 2, Blizzard avait annoncé la première collaboration avec une licence tierce (depuis Bastion LEGO en 2019), à savoir One-Punch Man. Doomfist, le Tank armé d'un bras surpuissant, va ainsi avoir droit à une skin inspirée du super-héros chauve, mais une autre Héroïne aura droit au même traitement.

Les développeurs dévoilent aujourd'hui Tornade Tragique, une skin pour Kiriko inspirée de Tatsumaki. L'Héroïne de Soutien arborera ainsi une tenue noire et une coupe de cheveux verte pétante, à débloquer uniquement dans la Boutique contre 2 100 Pièces Overwatch dans un pack incluant également une pose de victoire et une bannière de profil. Tout comme Doomfist Saitama, Kiriko Tornade Tragique sera disponible du 7 mars au 6 avril prochain dans Overwatch 2. Sur le site officiel Xbox, le directeur artistique Dion Rogers s'est attardé sur cette collaboration entre Blizzard et One-Punch Man :

C’est quelque chose que nous souhaitions faire depuis un moment. La direction artistique d’Overwatch peut être considérée comme un mariage entre l’orient et l’occident, le jeu se rapproche de l’animation japonaise. Et puisque nous sommes fans de celle-ci, nous avons cherché un partenaire pour une collaboration. Nous avons évoqué plusieurs studios avant de penser à One-Punch Man : de nombreux membres du studio connaissent et adorent cette série. Aaron Keller, le Game Director, connaît tous les personnages et la série sur le bout des doigts. Comme toute l’équipe était ravie par cette idée et connaissait si bien l’anime, nous avons pensé qu’il s’agirait de la collaboration parfaite.

L’un des défis, lorsque l’on utilise ces tenues, c’est que cela risque de changer la silhouette de nos personnages. Nous devons faire attention à ce que cela implique en termes de gameplay. Par exemple, Doomfist porte une cape avec son modèle de Saitama, alors qu’il n’en a jamais porté par le passé, afin que sa silhouette reste la même et que vous puissiez l’identifier facilement. Nous avons donc porté le plus grand soin à ces modifications. Nous devons ajouter plus de modèles pour Kiriko, puisque c’est une héroïne plus récente, mais elle s’adapte également assez bien à la silhouette de La Tornade Tragique. Ce choix nous a semblé naturel, nous pouvions modifier sa coupe de cheveux, puisque la silhouette de Kiriko vient avant tout de sa jupe, qui donne un côté angulaire à sa tenue. Nous pouvions tout à fait conserver cette silhouette tout en lui donnant l’apparence de La Tornade Tragique, un peu comme si elle faisait du cosplay.

C’est l’approche que nous avons choisie : nos héros et nos héroïnes connaissent l’anime et sont aussi des fans, alors ils optent pour le cosplay. Lorsque vous verrez Doomfist porter la tenue de Saitama, dites-vous simplement qu’il est aussi fan.

Nous avons vraiment envie de réitérer la chose, mais il faudra que l’opportunité soit bonne. Cela nous a pris un certain temps de concrétiser celle-ci et j’espère que nous arriverons à faire en sorte que la prochaine soit plus rapide. Mais oui, notre but est d’en faire d’autres, toute l’équipe s’est amusée à le faire. Et de manière surprenante, je pense que notre approche correspond bien à l’univers d’Overwatch. J’aime que le nouveau jeu soit structuré en saisons, cela instaure une certaine cadence. Nous allons pouvoir faire plus de choses allant dans le même sens, car les thématiques de nos saisons pourront s’y prêter plus facilement.