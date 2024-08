Overwatch 2 va fêter les 20 ans de World of Warcraft avec une sublime skin

Eh oui, World of Warcraft, le plus célèbre des MMORPG, a 20 ans cette année. Les joueurs pourront découvrir la nouvelle extension The War Within dès demain, mais Blizzard Entertainment compte bien célébrer cet anniversaire dans un autre de ses jeux avec un évènement collaboratif.

Blizzard a dévoilé tout récemment la skin Sylvanas Coursevent pour Fatale, la tireuse d'élite d'Overwatch 2. Cette tenue est le fruit d'une collaboration entre WoW et OW2, comme nous l'explique le directeur artistique Dion Rogers sur le site officiel Xbox :

Créer des mondes immersifs dans les jeux vidéo est un art qui nécessite non seulement de l’imagination et du talent, mais aussi une profonde compréhension de ce qui capte l’attention des joueuses et des joueurs. Depuis que j’ai rejoint Blizzard en 2006 en tant qu’Environment Artist, j’ai eu la chance de concevoir certaines des zones et écrans de connexion les plus emblématiques, de la sortie initiale de World of Warcraft à l’extension Cataclysm. Aujourd’hui, en tant que Directeur artistique d’Overwatch 2, je m’inspire de ces expériences pour apporter aux joueurs la toute première collaboration entre World of Warcraft et Overwatch 2 !

Mes débuts chez Blizzard

Durant mes années au sein de l’équipe de WoW, j’ai investi toute ma créativité dans la conception de paysages qui sont devenus familiers aux joueurs de WoW. Que ce soit l’atmosphère envoûtante de la Marécage de Zangar ou la sérénité des Grisonnes, chaque environnement était une véritable œuvre d’art conçue pour immerger les joueurs dans l’univers d’Azeroth.

Alors que je travaillais sur World of Warcraft : Cataclysm, j’ai commencé à m’intéresser à un nouveau projet appelé Titan, qui a finalement évolué pour devenir le jeu que l’on connaît aujourd’hui sous le nom d’Overwatch. Ma passion pour les éléments organiques et l’éclairage s’est pleinement exprimée dans ce projet. J’ai alors concentré mes efforts sur l’éclairage et la conception d’accessoires, contribuant ainsi à créer l’univers vibrant d’Overwatch.

Unir World of Warcraft et Overwatch 2

Forte de mon expérience dans les mondes magiques de WoW, j’ai abordé Overwatch avec l’envie de créer des environnements aussi colorés et riches en histoire. Notre objectif était de capturer la vitalité de WoW tout en respectant l’ancrage dans le monde réel d’Overwatch. Tout comme dans WoW, les environnements d’Overwatch devaient raconter leur propre histoire.

Le développement du modèle Fatale/Sylvanas a été une collaboration passionnante. Cela m’a permis de retrouver d’anciens collègues et amis, ravivant un esprit de camaraderie très apprécié. Ensemble, nous avons réfléchi à la manière dont la richesse narrative de WoW pourrait inspirer le design des personnages et des paysages d’Overwatch.

Un exemple de cette synergie est le parallèle établi par nos artistes concepteurs entre Fatale et Sylvanas. Toutes deux possèdent des esthétiques similaires et des moments clés dans leur histoire. Fatale, tueuse impitoyable et assassin parfait et Sylvanas, stratège rusée et chef vengeresse, forment un duo des plus harmonieux.

L’art du plaisir

L’un des aspects les plus gratifiants de travailler sur ces projets est le plaisir que je prends à jouer à ces deux jeux. Cette passion nourrit ma créativité et floute la frontière entre travail et divertissement, transformant les longues heures de développement en une exploration passionnée plutôt qu’en simples tâches à accomplir.

Construire des mondes qui captivent des millions de joueuses et de joueurs à travers le monde est un privilège dont je suis pleinement conscient. Tout au long de ma carrière, WoW et Overwatch ont été des sources d’apprentissage, de créativité et de développement d’une manière que je n’aurais jamais pu imaginer. Les nombreuses expériences vécues et les rencontres avec des personnes talentueuses ont été déterminantes pour façonner mon parcours professionnel.

En regardant en arrière, du développement de WoW à celui d’Overwatch 2, je ressens une immense gratitude pour toutes les opportunités et les expériences que j’ai pu vivre. La transition des paysages fantastiques d’Azeroth aux arènes dynamiques d’Overwatch a été un voyage créatif des plus enrichissants, marqué par des personnages emblématiques, des mondes vibrants et une communauté de fans dévouée.

À tous les fans de WoW et d’Overwatch, un grand merci de nous accompagner dans cette aventure. Votre passion et votre engagement continuent de nous inspirer alors que nous créons ensemble de nouveaux mondes et histoires. À de nombreuses autres aventures à venir dans les univers captivants que nous bâtissons ensemble !