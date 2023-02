Overwatch 2 : la Saison 3 lancée avec une nouvelle carte, une skin Mythique pour Kiriko, des évènements pour la St Valentin et une collaboration avec One-Punch Man

La Saison 3 d'Overwatch 2 vient d'être lancée, et comme prévu, Blizzard alterne entre les chapitres rajoutant un Héros et du contenu un peu plus modeste. Ramattra a fait son apparition au début de la Saison 2, cette Saison 3 sera donc plus sage, mais les joueurs auront quand même de quoi s'amuser.

En plus d'une nouvelle Saison classée et d'un Passe de Combat inédit avec la skin Mythique Kiriko Amaterasu, les joueurs peuvent aussi découvrir Péninsule Antarctique, une nouvelle carte de type Contrôle. Blizzard promet également davantage de récompenses au fil de la saison et des évènements comme Ultime Saint-Valentin et LoverWatch, un simulateur de rencontres textuel avec Ange et Genji. Mais surtout, le studio annonce sa première collaboration avec une autre licence : Saitama de One-Punch Man va s'inviter dans Overwatch 2, avec une skin pour Doomfist et d'autres objets cosmétiques. D'autres évènements sont aussi prévus, Blizzard détaille tout cela :

La Saison 3 débute le 7 février, et avec elle une foule de contenu inédit, dont la nouvelle carte Contrôle située en Antarctique, un thème basé sur la mythologie asiatique et un modèle mythique pour Kiriko dans le passe de combat, l'évènement en jeu Ultime Saint-Valentin (qui comprend le simulateur de rencontres sur navigateur LoverWatch), et la toute première collaboration d'Overwatch 2 ! Sans oublier l'évènement PachiMarsi qui fera son grand retour en mars !

Lisez ce qui suit pour avoir un court résumé des ajustements apportés au système d'association, au mode compétitif et à l'équilibrage en Saison 3, un aperçu de ce qu'apporteront nos prochaines mises à jour, et tous les détails du retour de la coupe du monde d'Overwatch ! La Saison 3 s'accompagne également du mode Forge, doté d'un nouveau système de modération automatique ainsi que de plusieurs améliorations concernant l'accessibilité. Bon, entrons dans le vif du sujet !

Nouvelle carte Contrôle : Péninsule antarctique

Le mode Contrôle a droit à sa première nouvelle carte dans Overwatch 2, et celle-ci vous enverra dans le froid de l'Antarctique ! Nous avons déjà visité le bâtiment principal de l'Écolab : Antarctique, que vous avez pu voir dans la cinématique de Mei « L'Éveil », mais la station de la Péninsule antarctique est chargée d'histoire. Cette carte Contrôle enneigée possède des sites exceptionnels, dont un brise-glace et une station de forage souterraine. Elle ne manque pas d'itinéraires de contournements, dont certains vous donneront l'avantage de la hauteur sur des zones à fort trafic et des objectifs, aussi avons-nous hâte de voir à quoi ressemblera la méta de ce champ de bataille glacial !

Mythologie asiatique et modèle mythique pour Kiriko

Overwatch a toujours exploré et célébré les cultures du monde entier, comme le montrent nos personnages issus de Corée, du Japon et de Chine. Aussi, nous avons le plaisir de vous dévoiler que la Saison 3 aura pour thème la mythologie asiatique ! Cette saison comprend certains de nos modèles les plus originaux jamais sortis, et nous avons tissé quelques liens internes à l'univers du jeu qui ne manqueront pas de vous plaire.

Terminez le passe de combat premium pour débloquer le modèle mythique Kiriko Amaterasu, inspiré de plusieurs divinités de la mythologie japonaise et doté d'options de personnalisation basées sur la lune, la mer et la tempête. Nos graphistes conceptuels se sont beaucoup amusés à concevoir les effets visuels de cette apparence, qui comprend des casques à thème ainsi qu'un nouveau style pour l'esprit vulpin de Kiriko.

Des récompenses plus nombreuses et régulières

La Saison 3 vous proposera encore plus de récompenses à débloquer en vous connectant et en jouant que les deux premières. La partie gratuite du passe de combat contiendra 10 rangs supplémentaires et vous permettra de remporter 1 500 crédits à dépenser comme il vous plaira dans la galerie de personnages. Nous avons également ajouté 500 crédits à la partie premium.

Presque tous les modèles saisonniers épiques et légendaires du premier Overwatch (300 au total) ont été ajoutés à la galerie de personnages. Ceux-ci seront toujours disponibles à l'achat au moyen de pièces ou de crédits Overwatch. Nous avons aussi réduit le prix de ces modèles légendaires, qui passe de 1 900 à 1 500 crédits.

Au total cette saison, nous vous permettrons de remporter pas moins de quatre modèles en dehors du passe de combat, via des évènements en jeu, ainsi que tout un lot d'autres objets ornementaux gratuits. Parmi ceux-ci, vous pourrez retrouver un porte-bonheur d’arme médaille d'or à débloquer en vous connectant à tout moment entre le 7 et le 20 février pour célébrer le retour de la coupe du monde d'Overwatch, une icône de profil Hanzo Cupidon à débloquer en se connectant lors de notre évènement Ultime Saint-Valentin, ainsi qu'un modèle légendaire issu de notre toute première collaboration, plus tard dans la saison. Nous vous donnerons davantage d'informations sur la façon dont vous pourrez obtenir chacun de ces modèles et récompenses à l'approche du lancement des évènements associés.

En Saison 3, nous vous offrirons également les cinq premiers rangs gratuits du passe de combat si vous vous connectez lors de la première semaine ! De plus, restez à l'écoute : des drops sur Twitch sont prévus tout au long de la saison pour soutenir notre communauté de streameurs et streameuses. Ils renfermeront toujours plus d'objets ornementaux géniaux ! Le mois de mars signera le retour de notre évènement PachiMarsi, lui aussi chargé de récompenses ! Vous retrouverez plus d'informations sur ces évènements et leurs dates ci-dessous.

Simulateur de rencontres LoverWatch (du 13 au 28 février) et évènement Ultime Saint-Valentin (du 14 au 28 février)

L'amour l'emporte toujours ! Cette année, notre évènement Ultime Saint-Valentin débutera le jour de la fête des amoureux ! Il comprendra un mode exclusif Hanzo 4c4 et des défis sur le thème des personnages de soutien qui vous permettront d'obtenir deux modèles épiques et d'autres récompenses. Une autre première pour Overwatch 2 : le jeu de séduction LoverWatch, qui sortira le 13 février et que vous ne devez rater sous aucun prétexte !

Il s'agit d'un simulateur de rencontres textuel non canonique dans lequel vous pourrez choisir entre deux personnages : Ange et Genji. Des choix de dialogue vous permettront d'interagir avec le héros ou l'héroïne de votre choix, et vous recevrez l'aide de Cupidon (qui ressemble étrangement à Hanzo). Débloquez la fin secrète pour obtenir une entrée en scène à thème en récompense !

À sa sortie, LoverWatch sera uniquement disponible via navigateur, à l'adresse https://www.Loverwatch.gg. Vous pourrez y jouer jusqu'au 28 février en français, coréen, japonais, espagnol, allemand et anglais. Une partie prend environ 30 minutes.

Collaboration One-Punch Man (du 7 mars au 6 avril)

100 pompes, 100 abdos, 100 squats et 10 kilomètres de footing ! Tous les jours ! Nous avons le plaisir d’annoncer l’association entre Overwatch 2 et l’anime japonais One-Punch Man pour notre toute première collaboration avec une grande licence, afin de vous proposer des modèles et autres objets ornementaux en jeu cette saison ! Ensemble, nous avons créé une collection d’objets ornementaux inspirés par cette série tant appréciée, dont un modèle Saitama pour Doomfist. Nous vous dévoilerons tous ces éléments avant leur sortie, le 7 mars. L’un d’entre eux est un modèle légendaire que vous pourrez gagner en terminant des défis thématiques !

Le retour du PachiMarsi (du 21 mars au 4 avril)

PachiMarsi revient avec un nouveau mode de jeu exclusif, Kill Confirmed (nom français à venir), et des tas de récompenses dont un modèle épique, six icônes de profil PachiMarsi, un porte-bonheur d’arme et une carte de visite ! Obtenez une icône de profil Chopper PachiMarsi en vous connectant lors de l'évènement, et terminez les défis associés pour débloquer le modèle épique Chopper Pachimari avant qu'il ne se termine, le 4 avril.

Améliorations de confort, d'équilibrage et du système d'association

Nous publierons les notes de la mise à jour qui signera le lancement de la Saison 3 plus tard dans la journée. Retrouvez-nous sur Twitch à 21h00 (en anglais) pour une explication détaillée des ajustements d'équilibrage que recevront les personnages plus tard dans la semaine. Nous recevrons Alec Dawson, responsable de la conception des personnages, et A_Seagull et étudierons les bonus et malus de cette mise à jour pour vous expliquer leur impact sur vos parties. Pour patienter, voici un court résumé des plus grosses modifications :

Les PV de tous les tanks seront réduits dans les modes de jeu sans file d'attente par rôle, ceci pour équilibrer leur puissance dans les modes où il est possible d'avoir plusieurs fois un personnage donné dans la même équipe. Leurs PV resteront les mêmes dans tout mode de jeu bénéficiant d'une file d'attente par rôle ;

La charge d’ulti maximale conservée en cas de changement de personnage a été réduite de 30 % à 25 % ;

Ange a été affaiblie ; la plupart des personnages de soutien ont reçu de petits ajustements d'équilibrage ;

Lorsque Ramattra inflige des dégâts à des adversaires avec sa capacité ultime, celle-ci voit son minuteur ralentir au lieu de se mettre en pause.

Nous avons aussi apporté plusieurs améliorations de confort au système d'association ainsi qu'au mode compétitif, comme nous l'avons expliqué récemment dans cet article. En résumé :

Le système d'association sera mis à jour de façon à ce que, dans toute partie, les joueurs et joueuses de chaque rôle aient une cote d'association interne (MMR) similaire d'une équipe à l'autre. Par exemple, les deux tanks d'une même partie devraient plus souvent être d'un niveau similaire, et de même pour chaque rôle ;

Votre rang compétitif sera mis à jour toutes les 5 victoires et 15 défaites ;

Dans le patch de mi-saison, nous améliorerons aussi l’IU afin que vous puissiez toujours consulter votre progression jusqu’à la prochaine mise à jour compétitive ;

De plus, toujours avec ce patch de mi-saison, les joueurs du top 500 verront leur classement dans ce même top actualisé après chaque partie plutôt qu’après 5 victoires et 15 défaites.

Plus tard, en Saison 4, nous supprimerons la réduction et la réinitialisation de rang saisonnières, qui sont source de confusion pour certains joueurs et joueuses. Nous sommes déterminés à améliorer sans cesse notre système d'association et notre expérience compétitive, alors continuez à nous faire part de vos commentaires !

La coupe du monde d’Overwatch revient

La scène est prête ! Les 36 pays qui prendront part à la coupe du monde d'Overwatch ont été annoncés, et le processus de sélection des comités de compétition a commencé. Suivez Overwatch et Path to Pro sur Twitter pour ne manquer aucune info et connaître la composition des différents comités et équipes. Découvrez notre tout nouveau site Internet pour savoir comment vous impliquer dans la compétition et en savoir plus sur les World Cup Trials, le défi Rattrapage qui verra des équipes supplémentaires se qualifier, ainsi que les défis de classement de la Saison 3 ! Nous vous communiquerons davantage d'informations concernant la CDMO, notamment les conditions et horaires de diffusion, tout au long de l'année.

Retour de la Forge et outils de modération

La Saison 3 signera le retour des outils avancés de la Forge pour les créateurs et créatrices de parties personnalisées. Ce faisant, nous tenons à nous assurer que les parties personnalisées restent sûres et amusantes pour toute notre communauté. Ainsi, nous mettrons également en place une nouvelle technologie de modération qui supprimera automatiquement les parties personnalisées comportant un titre ou un contenu offensant, en plus d’appliquer des restrictions ou des sanctions pour les comptes à l’origine de ces faits. Si vous trouvez une partie personnalisée inappropriée, nous vous prions de la signaler ! Retrouvez plus d'informations dans notre article consacré à la Matrice défensive.

Mode streameur et accessibilité améliorée

Avec la Saison 3, nous intégrons un système de protection des streameurs et streameuses que vous pourrez tous et toutes trouver et activer dans le menu « Social » des paramètres. Cela vous permet de cacher votre Battletag ainsi que celui des personnes qui participent à vos parties, votre canal de discussion, vos codes de replay et votre temps d'attente. Vous pourrez également choisir d'ajouter un délai à votre file d'attente avant que le système ne commence à vous chercher une partie. Pour plus d'informations sur le mode streameur, n'hésitez pas à consulter notre article consacré à la Matrice défensive.

Nous avons également ajouté plusieurs options d'accessibilités aux paramètres :

L'option « Sous-titres » couvre désormais l'échelle des textes, les icônes de portrait des personnages, le nom du locuteur, la couleur des textes, la couleur des arrière-plans et permet de prévisualiser les sous-titres ;

Vous pouvez désormais modifier la taille du curseur sur PC ;

Vous pouvez désormais sélectionner des couleurs personnalisées pour les groupes et alertes dans l'interface, et les prévisualiser avant de les sauvegarder pour un paramétrage plus facile.

Bonne chance sur le champ de bataille. Nous espérons que vous avez aussi hâte que nous de vous lancer dans cette nouvelle saison ! Faites-nous part de vos commentaires quant à ces nouveautés ! Nous continuerons à améliorer d'Overwatch 2 pour en faire le meilleur jeu possible.