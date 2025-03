Overwatch 2 : la mi-Saison 15 arrive avec son lot de nouveautés

Le mois dernier, Blizzard a fait de grandes annonces pour l'avenir d'Overwatch 2, quelques nouveautés ont fait leur apparition dès le lancement de la Saison 15. Désormais, le studio s'attarde sur la mi-Saison 15, qui permettra notamment d'essayer pendant quelques jours la prochaine Héroïne, Freja.

En plus de ce nouveau personnage jouable, les joueurs pourront découvrir de nouvelles skins en collaboration avec Le Sserafim, la sélection libre dans le mode 6v6, la méta GOATS dans Overwatch Classique, l'arme mythique Dame Chance pour Fatale, l'évènement du 1er avril Normalwatch et les Offensives compétitives. Voici tout ce qu'il faut savoir :

Remix de feu





Poussez le volume à fond ! LE SSERAFIM revient sur le devant de la scène dans Overwatch 2, avec cette même énergie et esthétique avant-gardiste unique ! Profitez de cinq nouveaux modèles légendaires aux couleurs intenses, et du retour d’anciens modèles. Cette nouvelle collection est incontournable pour les adeptes d’Overwatch 2 et de LE SSERAFIM. Pour plus d’informations sur les dates, les modèles et tout l’univers de cette collaboration, n’hésitez pas à consulter le programme des festivités.

La chasse commence… avec un week-end d’essai.





Freja est prête à en découdre du 21 au 24 mars !

Traqueuse hors norme. Chasseresse hors pair. Avec son habileté incomparable, Freja rejoint l’équipe des personnages de dégâts. Autrefois membre de l’équipe de sauvetage d’élite d’Overwatch, cette chasseuse de prime intraitable met désormais sa précision redoutable et sa mobilité à profit sur le champ de bataille. Soyez en première ligne pour maîtriser ses compétences, étudier son potentiel et développer de nouvelles stratégies avant le début de la saison 16.

Freja, dont le personnage est basé sur la précision et l’agilité, est une héroïne idéale pour les joueurs et joueuses avides de domination tactique. Sa fidèle arbalète Rafale lui permet de tirer des carreaux explosifs tandis que la compétence Dans le mille récompense sa précision avec des pics de dégâts dévastateurs. Besoin de se repositionner rapidement ? Ruée rapide et Courant ascendant offrent de solides options pour s’extraire d’un combat ou prendre de la hauteur. Et au moment venu, une utilisation judicieuse de Tir de bolas permet d’entraver les adversaires sur place à l’aide de bolas explosifs, les laissant ainsi vulnérables à des combos dévastateurs.

Découvrez les compétences, l’arbalète, les pièges et la capacité ultime de Freja pendant tout un week-end. Freja s’adresse aux joueuses et joueurs adeptes de précision et de mobilité… et elle ne manque jamais sa cible. Alors, ne ratez pas la vôtre et retenez bien la date !

Bonus et possibilités en mode 6c6





Il est temps de redécouvrir le format d’origine d’Overwatch, cette fois modernisé. La sélection libre en 6c6 est de retour ! Du 18 mars au 21 avril, explorez le format traditionnel d’Overwatch tout en profitant des améliorations modernes. Les bonus et la limite maximum de 2 tanks apportent leur lot de nouvelles stratégies. La sélection libre 6c6 remplacera temporairement le 5c5 dans les parties compétitives et non compétitives pour secouer les habitudes ! Misez sur vos tanks, coordonnez des attaques en équipe ou brillez dans chaque rôle. La sélection libre en 6c6 vous offre de multiples possibilités pour influencer le cours de la bataille.

Un chef-d’œuvre glaçant





Offert à Fatale par un riche financier de La Griffe, Dame Chance est un fusil élégant et raffiné, mais surtout mortel ! Son noyau cristallin s’adapte à vos performances. Découvrez une personnalisation évolutive, des animations exclusives et une interface épique pour des tirs à la lunette de haute volée.

Chaque élimination fait évoluer l’arme à travers quatre niveaux d’une beauté mortelle qui mettent en valeur la nature froide et calculatrice de Fatale.

Niveau 1 : l’arme de base, élégante et mortelle.

Niveau 2 : des effets de cristaux réactifs et une interface mythique pour une immersion totale.

Niveau 3 : une parade d’arme durant laquelle Fatale fait tournoyer son grappin.

Niveau 4 : des effets d’élimination venimeux exclusifs, pour que chaque victime soit source de satisfaction.

Le modèle d’arme mythique Dame Chance arrive le 18 mars, une date à ne pas manquer pour les adeptes de tirs millimétrés.

Pas de personnages de dégâts ? Pas de problème !





Remontez dans le temps avec Overwatch Classique : GOATS, où tout se joue au travail d’équipe, à la résilience et à la stratégie. En cette période emblématique de la scène compétitive, les équipes composées de 3 tanks et 3 personnages de soutien formaient le haut du panier dans la course à la victoire. La coordination était au cœur de leur stratégie. Si vous y étiez à l’époque, vous savez à quel point ces affrontements étaient sauvages, intenses, voire carrément insoutenables. Si vous n’y étiez pas, voilà l’occasion de découvrir l’une des plus impitoyables époques de l’histoire d’Overwatch.

Dans ce contexte, Overwatch est au sommet de sa dimension stratégique, car la victoire se joue à la coordination et aux séquences de jeu en équipe parfaitement exécutées. Brigitte forme la colonne vertébrale de la composition GOATS. Elle octroie de l’armure et des soins à son équipe et peut étourdir les adversaires. Les écrans de Zarya ouvrent des possibilités offensives débridées et la matrice défensive de D.Va peut, au bon moment, neutraliser des séquences adverses de capacités ultimes. Enfin, le boost de vitesse de Lúcio peut renverser une situation en permettant une attaque fulgurante ou un repositionnement éclair.

Alors foncez, faites preuve de coordination et peaufinez vos séquences de capacités ultimes pour avoir vos adversaires à l’usure. Et ce n’est pas tout : des défis spéciaux vous permettront d’obtenir des récompenses inspirées de la composition GOATS, qui seront la preuve que ce mode de jeu n’a plus de secrets pour vous. L’évènement GOATS se déroulera du 25 mars au 7 avril, alors préparez votre escouade !

Normalwatch en pagaille





Les yeux qui coulent ? Oui. Des modifications d’équilibrage qui n’ont pas de sens ? Tout à fait. Des systèmes de jeu qui ne devraient pas exister, mais qui heureusement existent ? Oh, oui ! Ça va être le chaos !

L’évènement Normalwatch n’aura aucun sens et c’est le but. Payez-vous quelques bonnes tranches de rire avec des retournements de situation improbables, des systèmes de jeu absurdes et des modifications apportées aux personnages qui vous feront questionner la santé mentale de l’équipe de développement (elle a complètement craquée et c’est génial).

Du 1er au 14 avril, attendez-vous à des parties délirantes, des récompenses uniques comme le modèle Canard de pluie pour Orisa et des actions de la partie qui n’ont pas fini de vous faire pleurer de rire.

Dominez les Offensives !





Vous voulez à nouveau tenter votre chance ? Les Offensives compétitives sont de retour du 15 au 21 avril. Remportez de nouvelles récompenses lors de parties plus compétitives que jamais. Remportez des parties, progressez à travers les paliers et remportez la signature exclusive de la saison 15.

Faites équipe pour optimiser votre score d’Offensive et si vous aviez triomphé de l’Offensive précédente, vous pourrez profiter d’une amélioration de prestige. Si vous vous en sentez capable, les Offensives compétitives représentent l’épreuve ultime.