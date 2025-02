Overwatch 2 tremble face à Marvel Rivals, mais pas seulement

La semaine dernière, Blizzard a dévoilé les nouveautés attendues dans Overwatch 2 ces prochains mois. Les joueurs vont pouvoir découvrir de nouveaux Héros, des cartes, un mode de jeu, des bonus déblocables pendant la partie et les loot boxes vont même faire leur retour. Des changements drastiques qui sont directement en lien avec Marvel Rivals, un hero shooter free-to-play concurrent qui cartonne depuis son lancement en décembre dernier.

Aaron Keller, directeur d'Overwatch 2, ne s'en cache pas. Dans un entretien accordé à GamesRadar+, il affirme que Marvel Rivals met la pression à Blizzard, même si les développeurs se mettaient déjà la pression eux-mêmes avant la sortie de ce concurrent :

L'équipe d'Overwatch subit une pression, et une grande partie de cette pression est interne. Elle se demande comment créer le meilleur jeu possible. Et nous le ressentons depuis un certain temps. Vous savez, beaucoup de choses que nous annonçons pour les saisons 15 et 16, comme les bonus et le mode Stadium, sont des choses qui sont en développement pour Overwatch depuis un certain temps. Et je pense que ce qui motive cela, c'est que lorsque nous regardons notre jeu, nous avons l'impression qu'il manque quelque chose ou qu'il n'a pas évolué autant qu'il aurait dû. (...) Nous sommes évidemment dans un nouveau paysage compétitif dans lequel, je pense, nous n'avons jamais vraiment été avec Overwatch auparavant, à tel point qu'il existe un autre jeu qui ressemble tellement à celui que nous avons créé. Il y a en fait quelque chose d'excitant dans tout ça, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est que c'est vraiment génial de voir un jeu prendre une direction différente avec certaines des choses que vous avez déjà étudiées auparavant. Mais nous pensons aussi que c'est une fonction contraignante pour notre équipe - il ne s'agit plus de jouer la sécurité. Et je pense vraiment que les saisons 15 et 16 ne sont pas notre façon de jouer la sécurité. Mais c'est vraiment une fonction contraignante à exécuter - et pour une équipe d'artisans super passionnés, c'est comme un vent de fraîcheur.

Aaron Keller précise également que le mode Stadium n'est pas un évènement temporaire et va rester disponible constamment dans Overwatch 2, aux côtés des Parties rapides et compétitives, il aura droit à ses mises à jour saisonnières et ses nouvelles fonctionnalités au fil des mois. Concernant les coffres, ils sont de retour car les joueurs critiquaient les récompenses obtenues dans OW2, il sera possible de gagner plus d'une centaine de loot boxes dans la Saison 15, « si vous jouez », l'objectif étant de récompenser le temps de jeu. Enfin, les bannissements de Héros vont faire leur apparition, une mécanique d'avant-match déjà présente dans de nombreux jeux compétitifs, dont Marvel Rivals. L'idée était déjà présente en interne depuis plusieurs années, mais Blizzard craignait que cela ne déséquilibre les parties ou frustre les joueurs ne sélectionnant qu'un seul personnage (les fameux OTP). Finalement, la concurrence l'a adopté et Aaron Keller avoue qu'il a sans doute « accordé beaucoup trop de crédit » aux points négatifs de cette mécanique.

La Saison 15 débutera ce soir dans Overwatch 2, avec l'arrivée des bonus et des coffres, mais il faudra patienter jusqu'en avril et la Saison 16 pour le mode Stadium et l'Héroïne Freja. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.