Overwatch 2 : la collaboration avec One-Punch Man lancée en vidéo, Doomfist Saitama, Kiriko Tornade Tragique et Genji Genos disponibles

La Saison 3 d'Overwatch 2 bat son plein actuellement et Blizzard vient de publier ce soir une grosse mise à jour lançant notamment la collaboration entre son jeu de tir compétitif et l'univers du manga One-Punch Man. Trois skins Légendaires sont disponibles dans la boutique pendant quelques jours.

Contre 2 500 Pièces Overwatch, les joueurs peuvent ainsi craquer pour le lot Doomfist x Saitama avec la skin du héros chauve, l'emote Programme d'entraînement, la réplique Cent pompes..., l'entrée en scène Direct de Saitama et une carte de visite pour le profil du joueur. Le lot Kiriko x Tornade Tragique est quant à lui affiché à 2 100 Pièces Overwatch, avec la skin de Tatsumaki, la célébration Terriblement impressionnante et une carte de visite. Enfin, le lot Genji x Genos est proposé contre 1 900 Pièces Overwatch avec la skin éponyme et une carte de visite.

Par ailleurs, Blizzard lance au passage un nouveau défi d'évènement afin de débloquer, gratuitement cette fois, des éléments cosmétiques pour Soldat : 76. En jouant 4, 8, 12, 16, 20 puis 24 parties, vous pouvez ainsi débloquer le porte-bonheur Poing de Saitama, la carte de visite Roulettes Rider, la célébration Justicier à vélo, l'entrée en scène Crash de la justice, le porte-bonheur Boros puis la skin Roulettes Rider.

Enfin, la boutique Overwatch League se met à jour avec des porte-bonheurs avec les logos de toutes les équipes et les skins OWL de cette saison 2023. L'occasion de découvrir les nouvelles couleurs de Vegas Eternal et Seoul Infernal, qui remplacent pour rappel Paris Eternal et Philadelphia Fusion.

Overwatch 2 est pour rappel jouable en free-to-play sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.