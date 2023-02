Overwatch 2 : l'évènement Ultime Saint-Valentin et le simulateur de rencontres Loverwatch lancés en vidéo

Pour cette Saison 3 d'Overwatch 2, pas de nouveau Héros jouable, mais Blizzard a quand même prévu quelques joyeusetés pour les joueurs de son free-to-play. En plus d'un nouveau Passe de combat, les joueurs ont déjà pu découvrir la carte de Contrôle Péninsule antarctique, mais les développeurs veulent aussi célébrer la Saint-Valentin.

Comme prévu, Blizzard vient de lancer Loverwatch : l’amour ne meurt jamais !, un jeu narratif et interactif façon visual novel dans l'univers d'Overwatch et permettant de séduire Ange ou Genji, dans une ambiance aussi humoristique que romantique. Plusieurs fins sont disponibles en fonction des choix, et de petites récompenses pour Overwatch 2 sont même à débloquer, comme l'Entrée en scène Baiser de Cupidon pour Hanzo, rajoutées dans une future mise à jour. Vous avez jusqu'au 1er mars prochain pour jouer à Loverwatch directement via votre navigateur (si celui-ci est compatible).

En plus de cela, les développeurs ont lancé Amour géométrique, un nouveau mode Choc dans l'Arcade. Ici, deux groupes de quatre joueurs incarnant uniquement Hanzo Cupidon s'affrontent, avec le retour de la capacité Mille-flèches, où les flèches de l'archer japonais se multiplient et rebondissent à l'impact. Bien évidemment, la skin Légendaire Hanzo Cupidon est aussi à retrouver dans la Boutique.

Overwatch 2 est pour rappel disponible en free-to-play sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.