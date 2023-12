Overwatch 2 : Mauga, Bataille des bêtes, skins d'armes, Féerie Hivernale et Année du Dragon, la Saison 8 en détails

La Saison 7 : L'Ascension des Ténèbres d'Overwatch 2 touchera à sa fin dans quelques années, alors Blizzard nous présente dès maintenant la Saison 8 : L'Appel de la Chasse. Les joueurs vont notamment pouvoir découvrir Mauga, le nouveau Tank du jeu de tir compétitif, mais également un tas d'autres choses au fil des semaines.

En plus de Mauga, qui a droit à un court-métrage d'animation, nous retrouverons ainsi le mode La Bataille des Bêtes, des modèles d'armes sur le thème Lumière solide, les évènements Féerie Hivernale et Année du Dragon, des parcours de Maîtrise héroïque pour Écho, Genji, Mei, D.Va et Lúcio, sans oublier un nouveau Passe de combat avec 80 niveaux de récompenses (dont 25 gratuits) avec le modèle Mythique Orisa Bête immense.

Mauga est là et prêt à s’amuser

Les joueurs et joueuses ont pu découvrir et jouer avec Mauga pendant la BlizzCon 2023, mais aujourd’hui, le nouveau personnage tank arrive dans le jeu pour de bon, prêt à être débloqué dans Overwatch 2. Armé de ses deux canons mitrailleurs qui brûleront et décimeront vos adversaires, Mauga est un tacticien sauvage à ne surtout pas sous-estimer. Il peut charger à travers les adversaires et débouler au milieu de leur équipe grâce à Déferlement, mais aussi soutenir son équipe avec Cent à l’heure ou même se battre à courte portée avec sa capacité ultime, Combat en cage. Nous avons observé comment il s’en sortait en jeu, écouté vos retours et effectué quelques modifications pour qu’il soit encore plus présent et intimidant. Nous avons donné plus de puissance à ses canons mitrailleurs et ajouté de l’armure pour lui permettre de survivre plus longtemps dans les combats. Lisez bien les notes de mise à jour pour en savoir plus.

Ruez-vous sur la saison avec La bataille des bêtes !

Overwatch 2 – Saison 8 : L’appel de la chasse sera une saison épique inspirée de L’appel de la chasse. Participez à un redoutable combat avec les bêtes immenses puissantes et épiques dans un mode de jeu 4c4 JcJcE amusant : La bataille des bêtes. Au cours de l’affrontement, vous devrez protéger votre bête immense et coordonner votre équipe pour vaincre celle de l’équipe adverse. Vous pourrez incarner gratuitement Mauga, le seul tank disponible dans ce mode de jeu, ou bien essayer l’un des nombreux autres personnages inspirés de L’appel de la chasse et épuiser les PV de la bête immense en évitant de vous faire toucher par ses capacités puissantes. Que les meilleurs chasseurs et chasseuses gagnent !

Participez à La bataille des bêtes, ainsi qu’à vos autres modes de jeu préférés, afin de terminer de nouveaux défis lors d’un évènement à durée limitée se terminant le 18 décembre. Vous pourrez gagner de nouveaux objets ornementaux, y compris une entrée en scène pour Mauga et une nouvelle carte de visite. Gagnez également jusqu’à 25 000 EXP de passe de combat pour prendre de l’avance sur le passe de combat de la saison 8 et débloquer de nouvelles récompenses incluant le modèle mythique Orisa bête immense disponible dans le passe de combat premium.

Modèles d’armes lumière solide à découvrir

Découvrez les modèles d’armes, une nouvelle façon de personnaliser vos personnages. Nous donnons le coup d’envoi avec le thème lumière solide pour Reinhardt, Faucheur et Ange. Vous pourrez profiter de ces modèles au style élégant, dotés d’effets visuels et sonores personnalisés, et les équiper avec n’importe quel modèle de ces personnages. Des modèles d’armes supplémentaires seront également disponibles dans les prochaines saisons.

Nous avons hâte de vous faire découvrir les options de personnalisation des armes, et ce n’est que la première étape. Au fur et à mesure que nous créons d’autres modèles d’armes, nous aimerions connaître votre avis sur ces derniers. Vos remarques seront essentielles pour nous aider à les faire évoluer et vous proposer de nouveaux styles et de nouvelles façons de personnaliser vos personnages.

Ce ne serait pas la Féerie hivernale que je vois ?

Lancez les festivités de l’hiver avec l’évènement Féerie hivernale ! Admirez les personnages célébrer les fêtes avec panache grâce à des modèles festifs inédits. Relevez des défis et débloquez gratuitement un modèle légendaire au choix parmi les modèles élégants Sur son trente-et-un pour Cassidy et Baptiste ou le modèle douillet Pyjama hivernal pour Illari. Foncez au cœur de l’action avec les modes saisonniers populaires qui font leur retour, comme Opération Boule de neige et Chasse au yéti, et profitez de récompenses et de défis inédits. Féerie hivernale commence le mardi 19 décembre.

Maîtrisez vos personnages avec Écho, Genji, Mei, D.Va et Lúcio !

La prochaine vague de parcours de maîtrise héroïque commencera l’année prochaine, le 2 janvier. Découvrez un évènement de cinq semaines avec un nouveau parcours hebdomadaire pour ces héros et héroïnes, ainsi que des défis inédits et de nouveaux objets ornementaux à obtenir !

Dès la saison 8, nous vous proposons une nouvelle fonctionnalité pour les enregistrements de la maîtrise héroïque : les marqueurs ! Vous avez bien lu, vous pourrez marquer certains moments spécifiques dans la barre de temps de l’enregistrement pour y revenir facilement. Aussi, suite aux améliorations que nous avons apportées au mode depuis sa sortie initiale, nous avons réinitialisé tous les classements des parcours de maîtrise héroïque. Si vous êtes placés dans le Top 500 en ce moment, ne vous inquiétez pas, car les anciens classements seront de nouveau disponibles à la consultation lors d’une mise à jour à venir.

Fêtez l’année du Dragon avec le retour du cache-cache !

La saison 8 se terminera en beauté avec le retour de notre évènement Nouvel an lunaire ! Nous avons lu vos retours et nous sommes ravis de vous annoncer que le mode de jeu Méfaits et magie que la communauté aime tant sera de retour sur la carte Marché de nuit de Lijiang avec de tout nouveaux objets pour Kiriko voleuse, ce qui vous forcera à fouiller partout ! Aussi, ne ratez pas les nouveaux modèles légendaires dans la boutique en jeu ainsi que les modes de jeu qui feront leur retour comme Capture du drapeau et le Combat à mort : Chasseur de primes. Les feux d’artifice et les festivités de l’année du Dragon commenceront le 30 janvier !

Prenez part à la chasse aujourd’hui !

Jouez gratuitement et gagnez plus de 25 nouveaux objets ornementaux, dont 2 modèles épiques. Achetez le passe de combat premium afin de repartir avec le modèle mythique Orisa bête immense ainsi que 80 niveaux de récompenses. En plus, si vous obtenez le lot passe de combat ultime, vous pouvez carrément débloquer 20 sauts de rang, les modèles légendaires Mauga magma et Fatale traqueuse sauvage, ainsi que le modèle épique Moira Magma, sans oublier les 2 000 crédits pour la boutique en jeu. Nous avons également pris en compte vos retours nous indiquant que vous souhaitiez acheter séparément les modèles de nos lots passe de combat ultime et pack de démarrage, surtout lorsque ces derniers sont pour vos héros et héroïnes préférés. Donc, nous les rendons disponibles à l’achat contre des pièces Overwatch dans la galerie de personnages.