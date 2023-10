Overwatch 2 : la Saison 7 détaillée avec un évènement spécial en collaboration avec Diablo

La Saison 7 : L'Ascension des Ténèbres d'Overwatch 2 sera lancée la semaine prochaine, et Blizzard va évidemment fêter Halloween comme il se doit avec ce contenu saisonnier. Les joueurs pourront notamment découvrir les Épreuves de Sanctuaire, un mode de jeu crossover entre Overwatch 2 et Diablo IV.

Les joueurs devront ici affronter des hordes de démons en incarnant Sombra chasseuse de démons, Zarya barbare, Illari corbeau nocturne, Vital clerc, Reinhardt impérial et Pharah Inarius, et faire face à Bouldozer Asmodan, Chopper boucher et surtout Moira Lilith, au cœur de la bande-annonce ci-dessus. En plus de cela, nous retrouverons le mode Halloween terrifiant, la nouvelle carte de Contrôle Samoa et un Passe de combat avec du contenu cosmétique inédit, Blizzard détaille tout cela :

Les modes Un Halloween terrifiant vous feront trembler à nouveau !





En plus des Épreuves de Sanctuaire, les modes saisonniers La vengeance du Dr Schakalstein et La fiancée en furie font leur retour. Participez à des défis inédits et remportez des bonus d’EXP de passe de combat, des crédits Overwatch et une myriade d’objets ornementaux effrayants. Ne manquez pas cette fête monstrueuse qui se tiendra du 10 octobre au 1er novembre.

Si vous faites un sort aux défis de cet évènement, vous repartirez les bras chargés de bonbons, sous forme de récompenses à échanger contre vos crédits. Pour la première fois, vous pourrez utiliser ces derniers pour débloquer des personnages d’Overwatch 2 : Sojourn, reine des Junkers, Kiriko, Ramattra et Vital. Cette offre exceptionnelle sera uniquement valable pendant une semaine et prendra fin le 17 octobre. Vos crédits Overwatch pourront également vous permettre d’acheter des modèles qui feront leur grand retour, pour une durée limitée, dans une boutique de crédits spéciale Un Halloween terrifiant. Vous retrouverez par exemple le modèle légendaire Sombra chasseuse dorée, une version remise au goût du jour de Sombra chasseuse de démons ! Mais il faudra faire vite, car les objets éphémères de la boutique de crédits Un Halloween terrifiant retourneront dans la tombe le 7 novembre.

Combattez sur la nouvelle carte ensoleillée de Samoa !

Cette saison marquera l’arrivée d’un des champs de bataille les plus complexes jamais créés pour Overwatch 2. Samoa est une nouvelle carte Contrôle qui vous fera combattre sur des plages paradisiaques, dans des villages tropicaux et même à l’intérieur d’un volcan ! Attention à la chute, ou vous irez piquer une tête dans un océan de lave en fusion ! Samoa sera disponible immédiatement dans la carte de l’Arcade correspondante, et apparaîtra dans les parties rapides et les autres modes non classés à partir du 10 octobre ; son arrivée dans les parties compétitives viendra plus tard dans la saison.

Déverrouillez une montagne de butin, dont le fantomatique modèle mythique Hanzo onryō !

Le passe de combat de cette saison vous mènera sur un chemin sombre et inquiétant, avec des objets ornementaux thématiques qui donneront des frissons aussi bien à vos adversaires qu’à vos camarades. Tout le monde pourra remporter de nouveaux modèles épiques, comme Lúcio fantôme victorien et Soldat : 76 clown écarlate. Déverrouiller le passe de combat premium vous permettra de mettre la main sur des modèles légendaires glaçants, comme Bouldozer Asmodan, Écho poupée victorienne et Ramattra baron du diésel. Si vous parvenez à passer vaillamment les 80 niveaux, vous remporterez le modèle mythique Hanzo onryō.

En plus de vous fournir un monstrueux coup de pouce avec 1 000 pièces Overwatch et 20 sauts de rang, le lot passe de combat ultime de cette saison contient également les modèles légendaires Moira Lilith et Pharah Inarius, un nouveau modèle épique pour Bastion sur le thème des citrouilles (non, ce n’est pas une plaisanterie), et bien d’autres objets ornementaux ensorcelants. La boutique en jeu premium vous réserve encore de nombreuses surprises effrayantes dans les semaines à venir !