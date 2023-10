Diablo IV : une tonne de nouveautés pour la Saison du sang détaillées et une nouvelle réjouissante pour les joueurs PC

C'est en juin dernier que sortait Diablo IV, hack'n slash fortement attendu de Blizzard qui est alors paru sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (via Battle.net), et a été un beau carton financier. Après avoir laissé du temps aux joueurs pour arpenter Sanctuaire, les développeurs ont ensuite lancé la Saison de la malfaisance, qui touchera bientôt à sa fin. Pour y succéder, nous savons depuis août que les vampires seront de la fête dans la Saison du sang, qui avait eu droit à sa bande-annonce lors de la gamescom Opening Night Live 2023. L'équipe a pris la parole ce mercredi pour longuement détailler les nouveautés, avec au passage une annonce fort réjouissante pour les joueurs sur ordinateurs, à savoir que Diablo IV sortira sur Steam le 17 octobre en parallèle de cette saison (à 19h00), avec une Ultimate Edition en plus du jeu standard.

La Saison du sang sera la plus grosse mise à jour du jeu jusqu'à présent et nous confrontera au seigneur vampire Zir, lui et ses compagnons ayant été réveillés de la Cité des Anciens suite aux évènements de la campagne. À l'aide de nouveaux pouvoirs vampiriques et d'un système de pactes, il sera possible de créer des combinaisons dévastatrices. De nombreuses modifications plus globales du jeu seront également au programme. Les nouveautés seront donc nombreuses et vous pouvez retrouver les principales listées ci-dessous et dans un changelog en page 2, même si ce n'est apparemment pas exhaustif. Des visuels sont eux disponibles en page 3 et la rediffusion du live en fin d'article.

REPOUSSEZ LES VAGUES ÉCARLATES AUX CÔTÉS D’ERYS LORS D’UNE NOUVELLE QUÊTE

Ils s’en sont d’abord pris aux villages isolés, qui offraient des proies faciles pour se nourrir. Quelle fin sordide. Mais ils sont devenus plus gourmands, plus pressés, et donc moins prudents et méticuleux. Les rumeurs ont commencé à circuler, jusqu’à ce qu’elles nous parviennent.

Le magistrat Oren a besoin de votre aide. Son village est ravagé par les vampires et vous allez devoir enquêter sur une terrible série de meurtres. Aventurez-vous dans les profondeurs de Sanctuaire, tombées aux mains des vampires, recrutez Erys, une chasseuse de vampires émérite, et faites la lumière sur les ignobles desseins du sombre seigneur.

Vos adversaires ne seront pas de simples démons. Vous allez devoir apprendre à maitriser leurs pouvoirs vampiriques et faire usage de votre nouvelle armure de pacte. Vous ne viendrez à bout de ces horreurs qu’en les prenant à leur propre jeu. C’est ce qu’il en coûtera pour protéger Sanctuaire.

Lancez-vous dans cette suite de quête à Ked Bardu. Parlez à Oren et il vous donnera la quête « Argent sale ».

ASPIREZ LE SANG DE VOS ADVERSAIRES GRÂCE À VOS POUVOIRS VAMPIRIQUES

Afin de porter le coup fatal au sombre seigneur, vous devrez d’abord apprendre à maitriser de redoutables pouvoirs vampiriques. Le salut de Sanctuaire réside dans cet art depuis longtemps interdit. Ces pouvoirs nécessitent cependant du sang tout-puissant. Le sang tout-puissant s’obtient en terrassant vos adversaires. Vous pouvez ensuite le dépenser dans l’onglet Pouvoirs vampiriques du menu du personnage pour débloquer un pouvoir aléatoire ou une amélioration. Les pouvoirs vampiriques peuvent aussi être débloqués en terminant la série de quêtes saisonnière et lors de l’évènement saisonnier Moisson de sang. Nous reviendrons plus tard sur ces derniers.

Après avoir appris un pouvoir vampirique, vous pouvez dépenser du sang tout-puissant dans l’onglet des pouvoirs pour améliorer son niveau. Chaque pouvoir peut être amélioré jusqu’au niveau 3, et vous pouvez utiliser jusqu’à un maximum de 5 pouvoirs simultanément. Chaque pouvoir vampirique présente entre 1 et 3 symboles ou chiffres. Les symboles correspondent aux pactes, et les chiffres à leur coût. C’est là qu’entrent en jeu les armures de pacte.

Activez vos pouvoirs vampiriques grâce à l’armure de pacte

Il existe 3 types de pacte. Dans l’image qui précède et de gauche à droite, nous avons les pactes de férocité, de divinité et d’éternité. Surveillez bien l’apparition de cuirasses, jambières, gants, bottes et heaumes de pacte pendant la saison du sang, car vous en aurez besoin pour activer vos pouvoirs vampiriques. Une fois en possession de pièces d’armure de pacte et de pouvoirs vampiriques, assurez-vous que les symboles et les valeurs de pacte de vos pièces d’armure correspondent aux coûts d’activation de vos pouvoirs.

Prenons les gants légendaires ci-dessus pour exemple. Ils octroient 1 pacte de férocité, de divinité et d’éternité. Si vous avez un pouvoir vampirique qui nécessite 1 pacte de férocité pour être lancé, alors cet objet couvre ce coût à lui seul, tout en vous laissant 1 pacte de divinité et 1 pacte d’éternité supplémentaires. Si vous avez un second pouvoir vampirique nécessitant 1 pacte de divinité et 1 pacte d’éternité, ces gants vous fournissent l’ensemble des pactes dont vous avez besoin pour utiliser vos deux pouvoirs.

Personnalisez votre armure de pacte en fonction de vos besoins

Il est possible que vous manquiez parfois des pactes parfaits pour utiliser l’ensemble de vos pouvoirs vampiriques. Les serviteurs du sombre seigneur ont cependant mis au point deux objets pour remédier à cela : les pactes uniques et l’acide purificateur.

Les pactes uniques peuvent ajouter un pacte spécifique supplémentaire à un objet de votre choix (tant que le maximum de pactes de ce type n’est pas déjà présent sur l’objet en question). L’acide purificateur peut être utilisé pour retirer des pactes d’un objet.

Vous pouvez obtenir ces objets en venant à bout des traqueurs de sang ou lors de l’évènement Moisson de sang, pendant le périple saisonnier, dans les cercueils luxuriants et tout au long de la nouvelle série de quêtes. Faites bon usage de ces outils pour vous assurer de toujours avoir les pactes adaptés à vos pouvoirs vampiriques.

Un peu de sang neuf pour vos configurations

Maintenant que nous avons expliqué le fonctionnement des armures de pactes et des pouvoirs vampiriques, jetons un œil aux 22 pouvoirs vampiriques disponibles pour la saison du sang. L’ensemble des pouvoirs vampiriques peut être utilisé par chacune des classes de personnage. À vous d’en tirer le meilleur parti pour affronter les vampires. Essayerez-vous des combinaisons complexes de pouvoirs ou allez-vous plutôt vous concentrer sur quelques pouvoirs développés au maximum ?

Un nouveau mot-clé, Malédiction vampirique, s’appliquera parfois aux pouvoirs. Surveillez bien s’il se trouve sur les pouvoirs que vous consultez.

Malédiction vampirique : tuer une cible affectée par votre malédiction vampirique vous octroie son âme. Utilisez une compétence défensive, macabre ou d’agilité pour envoyer les âmes accumulées attaquer les adversaires proches. Vous pouvez conserver jusqu’à 8 âmes.

Les valeurs indiquées ci-dessous correspondent aux pouvoirs vampiriques de niveau 3.

Pouvoirs vampiriques mineurs (1 à 3 pactes requis)

Anticipation (1 pacte de divinité) : vos compétences ultimes obtiennent 20 % de réduction du temps de recharge Vos compétences ultimes infligent 12 % de dégâts supplémentaires pour chaque adversaire proche subissant l’un de vos effets de dégâts sur la durée.

: vos compétences ultimes obtiennent 20 % de réduction du temps de recharge Vos compétences ultimes infligent 12 % de dégâts supplémentaires pour chaque adversaire proche subissant l’un de vos effets de dégâts sur la durée. Crocs de la Cabale (2 pactes de divinité) : les attaques de vos conjurations, compagnons, serviteurs et familiers chauve-souris infligent 52 % de dégâts supplémentaires aux adversaires sous l’effet d’une perte de contrôle. Coup de chance : vos conjurations, compagnons, serviteurs et familiers chauve-souris ont jusqu’à 30 % de chances de lancer une malédiction vampirique lorsqu’ils touchent des adversaires.

: les attaques de vos conjurations, compagnons, serviteurs et familiers chauve-souris infligent 52 % de dégâts supplémentaires aux adversaires sous l’effet d’une perte de contrôle. Coup de chance : vos conjurations, compagnons, serviteurs et familiers chauve-souris ont jusqu’à 30 % de chances de lancer une malédiction vampirique lorsqu’ils touchent des adversaires. Domination (1 pacte de férocité) : vous infligez 24 % de dégâts supplémentaires aux cibles étourdies, immobilisées, gelées ou effrayées. Les cibles non élites étant également blessées sont tuées instantanément.

: vous infligez 24 % de dégâts supplémentaires aux cibles étourdies, immobilisées, gelées ou effrayées. Les cibles non élites étant également blessées sont tuées instantanément. Nourrir la Cabale (1 pacte d’éternité) – Coup de chance : les attaques de vos conjurations, compagnons, serviteurs et familiers chauves-souris ont jusqu’à 60 % de chances de vous rendre 10 points de ressource principale et d’augmenter vos dégâts de 10 % pendant 4 s.

– Coup de chance : les attaques de vos conjurations, compagnons, serviteurs et familiers chauves-souris ont jusqu’à 60 % de chances de vous rendre 10 points de ressource principale et d’augmenter vos dégâts de 10 % pendant 4 s. Agitation (3 pactes de divinité) : toutes les 5 compétences de base que vous utilisez, un de vos temps de recharge en cours est réduit de 2 s.

: toutes les 5 compétences de base que vous utilisez, un de vos temps de recharge en cours est réduit de 2 s. Hémomancie (3 pactes d’éternité) : vos attaques infligent 80 % du maximum de vos points de vie sous forme de dégâts physiques aux adversaires proches. Ne peut se produire qu’une fois toutes les 4 s. Vous vous soignez à hauteur de 1 % du maximum de vos points de vie pour toute cible subissant des dégâts de cette manière.

: vos attaques infligent 80 % du maximum de vos points de vie sous forme de dégâts physiques aux adversaires proches. Ne peut se produire qu’une fois toutes les 4 s. Vous vous soignez à hauteur de 1 % du maximum de vos points de vie pour toute cible subissant des dégâts de cette manière. Infection (1 pacte de férocité) : infliger des dégâts directs aux adversaires les contamine. Cumuler cet effet 8 fois purge la contamination et inflige 70 % de dégâts de poison.

: infliger des dégâts directs aux adversaires les contamine. Cumuler cet effet 8 fois purge la contamination et inflige 70 % de dégâts de poison. Pointes escarpées (1 pacte de férocité, 1 pacte de divinité) : vos épines ont 10 % de chances d’infliger 300 % de dégâts supplémentaires et de glacer les adversaires à hauteur de 8 %.

: vos épines ont 10 % de chances d’infliger 300 % de dégâts supplémentaires et de glacer les adversaires à hauteur de 8 %. Attaque des Faibles (2 pactes de férocité) : vous infligez 16 % de dégâts supplémentaires aux cibles vulnérables. Les adversaires sous l’effet d’une malédiction vampirique provenant d’autres pouvoirs vampiriques sont vulnérables.

: vous infligez 16 % de dégâts supplémentaires aux cibles vulnérables. Les adversaires sous l’effet d’une malédiction vampirique provenant d’autres pouvoirs vampiriques sont vulnérables. Rempart (1 pacte de divinité, 1 pacte d’éternité) : rester sans bouger pendant 3 s vous octroie une barrière de 40 % du maximum de vos points de vie pendant 6 s. Ne peut se produire qu’une fois toutes les 20 s.

: rester sans bouger pendant 3 s vous octroie une barrière de 40 % du maximum de vos points de vie pendant 6 s. Ne peut se produire qu’une fois toutes les 20 s. Voracité (3 pactes de férocité) – Coup de chance : jusqu’à 20 % de chances d’augmenter votre vitesse d’attaque de 40 % de votre vitesse de déplacement totale pendant 6 s.

– Coup de chance : jusqu’à 20 % de chances d’augmenter votre vitesse d’attaque de 40 % de votre vitesse de déplacement totale pendant 6 s. Résilience (2 pactes d’éternité) : vous obtenez 1 % de réduction des dégâts par tranche de 2 % de points de vie manquants.

: vous obtenez 1 % de réduction des dégâts par tranche de 2 % de points de vie manquants. Accolade sanguine (1 pacte de divinité, 1 pacte d’éternité) : lorsque vous tuez une cible, vous obtenez une fortification à hauteur de 6 % de vos points de vie de base. Tant que votre vie sous l’effet de Fortification dépasse la moitié du maximum de vos points de vie, vous avez 8 % de chances supplémentaires d’infliger un coup critique.

: lorsque vous tuez une cible, vous obtenez une fortification à hauteur de 6 % de vos points de vie de base. Tant que votre vie sous l’effet de Fortification dépasse la moitié du maximum de vos points de vie, vous avez 8 % de chances supplémentaires d’infliger un coup critique. Terreur (1 pacte de férocité, 1 pacte de divinité, 1 pacte d’éternité) : lorsqu’une attaque vous atteint, vous avez 14 % de chances d’effrayer les adversaires proches et de les ralentir de 80 % pendant 2 s. Vous infligez obligatoirement un coup critique aux cibles effrayées.

: lorsqu’une attaque vous atteint, vous avez 14 % de chances d’effrayer les adversaires proches et de les ralentir de 80 % pendant 2 s. Vous infligez obligatoirement un coup critique aux cibles effrayées. Immortalité (1 pacte d’éternité) : utiliser des compétences vous soigne à hauteur de 3 % de vos points de vie. Double ce bonus lorsque vous disposez de moins de 50 % de vos points de vie.

Pouvoirs vampiriques majeurs (6 pactes requis)

Toucher maudit (6 pactes de divinité) – Coup de chance : vous avez jusqu’à 44 % de chances de lancer une malédiction vampirique sur vos adversaires. Les cibles atteintes ont 15 % de chances de propager la malédiction aux adversaires proches. Les âmes maudites infligent 200 % de dégâts supplémentaires.

– Coup de chance : vous avez jusqu’à 44 % de chances de lancer une malédiction vampirique sur vos adversaires. Les cibles atteintes ont 15 % de chances de propager la malédiction aux adversaires proches. Les âmes maudites infligent 200 % de dégâts supplémentaires. Bain de sang (3 pactes de divinité, 3 pactes d’éternité) : lorsque vous canalisez une compétence, une flaque de sang apparaît sous vos pieds. Tant que vous canalisez dans sa zone d’effet, vos compétences canalisées infligent 40 % de dégâts supplémentaires et vous obtenez 30 % de réduction des dégâts. Les flaques de sang ne peuvent apparaître qu’une fois toutes les 8 s.

: lorsque vous canalisez une compétence, une flaque de sang apparaît sous vos pieds. Tant que vous canalisez dans sa zone d’effet, vos compétences canalisées infligent 40 % de dégâts supplémentaires et vous obtenez 30 % de réduction des dégâts. Les flaques de sang ne peuvent apparaître qu’une fois toutes les 8 s. Sang bouillonnant (6 pactes d’éternité) : lorsque vos compétences principales accablent un adversaire, vous faites apparaître 3 gouttes de sang instable. Ramassez-en une pour la faire exploser et infliger 60 % de dégâts physiques autour de vous. Toutes les 20 secondes, votre prochaine compétence accable obligatoirement.

: lorsque vos compétences principales accablent un adversaire, vous faites apparaître 3 gouttes de sang instable. Ramassez-en une pour la faire exploser et infliger 60 % de dégâts physiques autour de vous. Toutes les 20 secondes, votre prochaine compétence accable obligatoirement. Appel de familier (3 pactes de férocité, 3 pactes de divinité) : quand vous utilisez une compétence de maîtrise, de maîtrise d’arme, de colère, macabre ou d’imprégnation, une chauve-souris surgit et attaque les adversaires proches en leur infligeant 80 % de dégâts physiques. La chauve-souris a 30 % de chances d’étourdir ses cibles.

: quand vous utilisez une compétence de maîtrise, de maîtrise d’arme, de colère, macabre ou d’imprégnation, une chauve-souris surgit et attaque les adversaires proches en leur infligeant 80 % de dégâts physiques. La chauve-souris a 30 % de chances d’étourdir ses cibles. Sang fluide (2 pactes de férocité, 2 pactes de divinité, 2 pactes d’éternité) : vous infligez 60 % de dégâts supplémentaires sur la durée aux adversaires en mouvement ou affectés par une malédiction vampirique.

: vous infligez 60 % de dégâts supplémentaires sur la durée aux adversaires en mouvement ou affectés par une malédiction vampirique. Métamorphose (2 pactes de férocité, 2 pactes de divinité, 2 pactes d’éternité) : pendant une esquive, vous vous transformez en une nuée de chauves-souris et devenez inarrêtable pendant 4 s. Les adversaires sur votre chemin subissent 160 % de dégâts physiques ainsi qu’une malédiction vampirique.

: pendant une esquive, vous vous transformez en une nuée de chauves-souris et devenez inarrêtable pendant 4 s. Les adversaires sur votre chemin subissent 160 % de dégâts physiques ainsi qu’une malédiction vampirique. Crépuscule (6 pactes de férocité) : toucher une cible avec une compétence de base vous octroie 4 % de vitesse d’attaque supplémentaire pendant 10 s, jusqu’à un maximum de 5 fois. Une fois ce seuil atteint, vous sombrez dans une rage de sang vampirique et obtenez un bonus de 160 % aux dégâts des compétences de base et 15 % à la vitesse de déplacement pendant 10 s.

ACCUMULEZ DE LA RÉPUTATION DE CHASSE LORS DE L’ÉVÈNEMENT SAISONNIER MOISSON DE SANG

Le meilleur moyen d’obtenir du sang tout-puissant et des armures de pacte est de participer à l’évènement saisonnier Moisson de sang. D’un simple revers de main, le sombre seigneur a envoyé ses traqueurs de sang et une armée de vampires conquérir les steppes arides, Hawezar et Scosglen. Les habitants sont pris en otage et ces régions sont en proie au chaos.

Terminez des primes, détruisez des cloques de sang, participez aux évènements mondiaux, perturbez les rituels vampiriques et libérez les otages pour gagner en réputation. Chaque nouveau palier de réputation atteint offre son lot de récompenses, comme des matériaux d’artisanat, de l’équipement ou des consommables de pacte.

Lors de la moisson de sang, vous pourrez obtenir des appâts pour invoquer des traqueurs de sang, que vous pourrez alors affronter. Les clés de traqueur vous permettront de libérer les prisonniers de l’armée du sombre seigneur ou d’ouvrir les caches de traqueur contenant des armures de pacte, du sang tout-puissant et des consommables.

Détruisez l’armée du sombre seigneur lors des nouveaux évènements

De nouveaux évènements mondiaux et de donjon seront également disponibles, pendant lesquels vous devrez affronter les traqueurs de sang et autres sbires vampiriques. L’armée du sombre seigneur s’est installée dans certains donjons de Sanctuaire. Vous devrez vous y aventurer pour y dénicher leurs secrets.

AFFRONTEZ DE TERRIBLES BOSS DE FIN DE JEU

Les Enfers ont envoyé des renforts pour prendre le contrôle de Sanctuaire, espérant ainsi lancer une nouvelle ère de mort et de destruction. Les nouveaux boss de fin de jeu seront impitoyables, mais celles et ceux qui parviendront à les vaincre pourront remporter des objets uniques et des ornements inédits. Chaque boss possède des objets uniques, et certains de ces objets ne peuvent être obtenus qu’en venant à bout de ces adversaires particuliers. Il en va de même pour obtenir les objets ornementaux qui leur sont propres.

Vous pourrez tenter d’affronter ces terribles adversaires dès le niveau de monde III sur les royaumes saisonnier et éternel. Une version encore plus redoutable de ces abominations vous attend dans le niveau de monde IV, et il faudra jouer selon leurs règles, cette fois.

Voici la liste des boss et des conditions pour pouvoir les affronter.

Grigoire, le saint galvanisant (niveaux de monde III et IV) : il vous faudra obtenir une certaine quantité d’acier vivant dans les offrandes torturées des vagues infernales. En plus des objets uniques propres à Grigoire, vous aurez une chance d’obtenir l’armure de monture Entraveur de démons si vous parvenez à le vaincre.

Écho de Varshan (niveaux de monde III et IV) : venez à bout des débiteurs grotesques lors des murmures des morts pour avoir une chance d’obtenir des morceaux du corps de Varshan. Les collections de l’arbre des Murmures, qui s’obtiennent avec des faveurs sinistres, vous garantissent d’obtenir un morceau du corps de Varshan. Lorsque vous aurez réuni suffisamment de morceaux, dont un cœur malfaisant pour le niveau de monde IV, vous pourrez invoquer Varshan. Si vous parvenez à le vaincre, vous aurez une chance d’obtenir le trophée Tige de chair en plus des objets uniques qui lui sont propres.

La Bête dans la glace (niveau de monde IV) : obtenez de la peur distillée en terminant des donjons du Cauchemar de niveau 30 ou supérieur. Lorsque vous en aurez suffisamment, demandez à l’occultiste de fabriquer l’emblème du Cauchemar Brèche glaciale, qui vous permettra d’affronter la Bête. Si vous parvenez à la vaincre, vous aurez une chance d’obtenir les trophées Torche crâne et Monture infernale en plus des objets uniques qui lui sont propres.

Sombre seigneur (niveau de monde IV) : venez à bout d’un boss mondial au niveau de monde IV ou terminez un évènement de légion. Vous obtiendrez ainsi du sang sublime. Avec suffisamment de sang sublime, vous pourrez alors invoquer le sombre seigneur. Si vous parvenez à le vaincre, vous aurez une chance d’obtenir l’objet ornemental Diadème des Anciens en plus des objets uniques qui lui sont propres.

Écho de Duriel (niveau de monde IV) : vaincre Grigoire, le saint galvanisant et Varshan au niveau de monde IV pour obtenir des œufs glaireux et des fragments d’agonie. Lorsque vous en aurez suffisamment, vous pourrez alors invoquer Duriel, le seigneur de la Souffrance ! Parmi l’ensemble de ces boss, seul Duriel possède des objets ultra-uniques. Si vous parvenez à le vaincre, vous aurez une chance d’obtenir la monture Soufre fumant.

N’oubliez pas : vous aurez besoin des matériaux indiqués pour invoquer les boss et les combattre, pensez donc à conserver le surplus éventuel de matériaux que vous pourriez obtenir lors de votre périple.

Note de l’équipe de développement : nous avons reçu plusieurs commentaires faisant état d’un manque de variété de jeu à haut niveau et de façons d’obtenir des objets uniques et ultra-uniques. Ces boss de fin de jeu devraient être un défi de taille à surmonter pour les joueurs et joueuses à haut niveau, tout en proposant de nouvelles façons d’obtenir des objets.

Ces terribles adversaires ont hâte de vous réduire en miettes, ce sera donc l’occasion de leur rendre la monnaie de leur pièce !

OBTENEZ DES RÉCOMPENSES GRÂCE AU PÉRIPLE SAISONNIER ET AU PASSE DE COMBAT

En pourchassant les acolytes du seigneur Zir aux côtés d’Erys, vous explorerez vos nouveaux pouvoirs vampiriques et vous obtiendrez des récompenses du périple saisonnier et du passe de combat.

Le périple saisonnier est divisé en chapitres dotés de tâches à effectuer. En progressant dans le périple, vous obtiendrez des récompenses dignes de celles et ceux qui défendent Sanctuaire, dont de nouveaux aspects légendaires, la monture Salmigondis, l’armure de monture Bandes et pointes et 3 parchemins d’amnésie, qui procure une réinitialisation gratuite de l’arbre des compétences et du plateau de parangon. Le périple octroie également de la faveur, une ressource qui permet de progresser dans le passe de combat et que vous pourrez aussi obtenir en jouant.

Mettez-vous au pourpre

Le passe de combat de la saison du sang sera disponible à partir du 17 octobre à 19h00 (heure de Paris) et comprendra 90 paliers (27 paliers gratuits et 63 paliers premium).

Si vous optez pour le passe de combat premium, vous aurez accès non seulement aux récompenses des paliers gratuits, mais aussi à des ensembles d’armure clairvoyante, des montures et armures de monture, des pièces de platine et bien plus ! Par exemple, la monture Pur-sang affamé est débloquée au niveau 1 et les objets ornementaux substantifiques clairvoyants sont débloqués aux niveaux supérieurs. Si vous cédez à la folie sanguinaire et optez pour le passe de combat saisonnier accéléré, vous obtiendrez également 20 sauts de palier et l’emote « Repos du vampire ».

Les cendres fumantes obtenues dans le passe de combat peuvent être utilisées pour obtenir et améliorer les bénédictions saisonnières bien utiles pour repousser les armées des Enfers. Cinq bénédictions vous sont proposées, dont trois bénédictions inédites à la saison du sang.

Urne de sang : augmente la réputation de chasse obtenue en accomplissant des activités de la moisson de sang.

Urne de vagues infernales : augmente les chances d’obtenir une pièce d’équipement supplémentaire dans les coffres de vague infernale. La pièce d’équipement supplémentaire sera toujours de qualité légendaire ou supérieure.

Urne de voyage rapide : augmente la vitesse à laquelle votre monture récupère d’un galop.

Les bonus obtenus grâce aux bénédictions saisonnières disparaissent à la fin de la saison du sang.

OBTENEZ DES ATOURS DE LÉGENDE DANS LA BOUTIQUE DE TEJAL

La température monte d’un cran dans la boutique avec de nouveaux packs d’équipement, d’armures, d’accessoires, de montures et d’armures de monture pour pourfendre avec panache. À partir du 17 octobre, rendez visite à Tejal et jetez un œil à ses marchandises : n’oubliez pas d’y revenir souvent, car son stock sera réapprovisionné au cours de la saison du sang. L’équipement barbare prestigieux Apôtre des Enfers est l’une de ces rares trouvailles provenant des confins de Sanctuaire. Il est composé d’un ornement d’armure, de 2 ornements d’arme et d’une marque pour l’ensemble de vos personnages barbares.

CONTENU DE VOTRE COFFRE ET SAISONS

Avec la fin de la Saison de la malfaisance, nous voulons nous assurer que vos objets sont bien transférés au royaume éternel.

À la fin de la saison, l’ensemble des personnages seront transférés au royaume éternel. Pour chaque personnage, vous trouverez sur le royaume éternel un onglet de coffre « Retrait uniquement », dans lequel seront envoyés vos objets de la saison de la malfaisance. Vous pourrez récupérer ces objets pendant toute la durée de la saison du sang. Cependant, les objets qui ne seront pas récupérés à la fin de la saison du sang seront définitivement perdus.