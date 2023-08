Diablo IV : le trailer de lancement de la Saison du sang débarque avec 2 mois d'avance et des vampires !

S'il y avait bien un jeu dont nous n'attendions aucune nouvelle durant la gamescom Opening Night Live 2023, c'est Diablo IV. En effet, la Saison de la malfaisance a débuté le 20 juillet, soit il y a un bon mois maintenant. Et pourtant, le directeur général de la licence Rod Fergusson et l'actrice Gemma Chan sont montés sur scène pour dévoiler... la prochaine saison et sa bande-annonce de lancement ! Ainsi, la Saison du sang, c'est son petit nom, sera disponible le 17 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Est-ce que Blizzard aurait peur que les joueurs oublient son jeu avec les grosses sorties du moment et à venir ? Dans tous les cas, c'est donc avec une vidéo présentée principalement avec le même style d'animation que la précédente que nous découvrons la prochaine menace qui pèsera sur Sanctuaire, avec un peu de gameplay à la fin.

Gemma Chan va ainsi donner vie à Erys, une chasseuse de vampires qui sera le personnage principal de cette Saison du sang basée sur la traque de ces suceurs d'hémoglobine dont nous obtiendrons les pouvoirs. Les joueurs de Diablo Immortal ne seront pas trop dépaysés après avoir justement accueilli le Chevalier de sang assez récemment. En plus de pouvoirs vampiriques, de nouvelles quêtes et pas moins de 5 boss de fin de jeu sont prévus, avec la possibilité d'obtenir des objets Uniques ou Ultra-uniques spécifiques. D'autres changements plutôt appréciables ont aussi été détaillés et ce n'est là qu'une partie de ce que nous réserve Blizzard. Des visuels sont à retrouver en page suivante.

Nouveautés de confort de jeu Gestion d'inventaire plus efficace pour les gemmes.

Les points de parangon, charges de potion, améliorations de capacité d'oboles et points de compétence sont désormais conservés lors de la nouvelle saison si vous les avez obtenus avec un personnage du Royaume éternel ou du Royaume saisonnier précédent.

Changements apportés aux dégâts critiques, aux résistances élémentaires ainsi qu'aux effets de statut tels que vulnérable et accablement.

Toutes les mises à jour mentionnées ci-dessus ainsi que la possibilité d'obtenir des objets uniques et ultra-uniques spécifiques seront disponibles au sein des Royaumes saisonniers et éternels.

Au passage, nous apprenons que Diablo IV totalise plus de 12 millions de joueurs à travers le monde et 1,3 milliard d'heures de jeu, un joli succès qui devrait se poursuivre.

